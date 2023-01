Solo causa repugnancia: el ataque de Wilfran Castillo a Yina Calderón

.Publicidad.

Hace unos meses, Yina Calderón fue tendencia en todos los medios y redes sociales a causa de su cover del clásico vallenato ‘como duele el frío’ de la cual el autor de la canción original es Wilfran Castillo. Aunque muchas personas señalaron que la canción no era el malo, el video de la misma si fue tildada de grotesco y vulgar.

En su momento, muchas personas etiquetaron y enviaron la interpretación de la huilense a Wilfran Castillo, el autor de la canción original. El cantautor dijo que no iba a tomar ninguna acción legal en contra de Yina Calderón pese a que ella no solicitó los permisos pertinentes para hacer el uso de la letra.

Sin embargo, en los últimos días la también influencer volvió a dar declaraciones sobre la situación y esta vez estuvieron bastante acaloradas, llegó a tratar a Wilfran Castillo como un

hipócrita y solapado, todo esto porque a ella le llegó una notificación de que su video sería bajado de Youtube por derechos de autor.

Ante dichas declaraciones el cantautor de Valledupar dijo que Calderón se encuentra peleando sola, puesto que él no quiere hacer de la situación una disputa pero que si quería aclarar ciertos puntos de los que mencionó la DJ en un video publicado desde su perfil y en la emisora Tropicana.

Primero, aclaró que ni él ni su equipo de trabajo tomaron medidas para que el video de Yina Calderón fuese bajado de la plataforma de videos “¿Pa’ qué vamos a demandar a esa ‘loca’, si ella no me ha causado ningún perjuicio y tampoco me suma?”. De acuerdo a lo que afirmó para su carrera como autor no fue beneficioso.

Wilfran Castillo aseguró que lo único que le solicita a la influencer es que se disculpe y retire lo dicho de él “Quiero pedirle, públicamente, a Yina, que se retracte de haberme tratado como lo hizo. No por mí, por ella, porque está quedando como una persona desadaptada, díscola, que no coordina antes de hablar (…) Ella es una mujer, con una mujer jamás pelearía”

En el video que publicó el cantautor en su perfil de Instagram, el cual dura 8 minutos, también le hizo una advertencia de que si en una semana no se retracta, seguramente su equipo de abogados que defienden su imagen la demanden.

