…¿Los pobres ricos o los ricos pobres?...

Stella Ramirez G.

abril 29, 2024

Algo que se hizo muy notorio en la pasada marcha de la Ultraderecha, fué ver pobres peleando contra pobres, en su mayoría, enloquecidos, por un odio "inyectado" como poderoso veneno en sus venas.

La mayoría de gente que reflejaba en su humanidad no ser ricos, estaban representando a unos ricos que no se pelean directamente porque, para eso, habían convocado a sus pobres.

La vieja lucha de clases, de “pobres contra ricos” el pasado domingo desapareció, y se convirtió en una parte de la verdad y, es una impúdica estrategia del poder, que por décadas nos "gobernó" para sostenerse y ocultar la otra parte: "pobres contra pobres en defensa de los ricos"

Lo que vimos en la marcha fué, la oscura escena de los que durante décadas, han gozado de todos esos privilegios que fueron consiguiendo, a costa de la necesidad de la mayoría de Colombianos pobres.

Ese 21 de Abril, los manifestantes algunos, demostrando un furia enfermiza, otros una ignorancia vergonzosa, desenmascararon un nueva "organización social y económica" la de los pobres reclamando hasta el delirio para que el Estado le mantenga , le sostenga y, hasta le aumente los privilegios a los ricos, aunque de estos (privilegios) los -beneficiarios- no les -tiren-... ni las migajas.

Resulta realmente doloroso, ver a un anciano (reflejaba unos 80 añitos) gritando que: "no necesito pensión, lo que necesito es trabajar" . Este optimista anciano, se le olvida que, a esa edad los anteriores gobiernos, no lo tuvieron en cuenta, de lo contrario ya aparecería como -pensionado-

Esta nueva clase social, que se desquicia, exigiendo no le quiten los privilegios a sus verdugos de décadas, Salieron a cuidar el -bolsillo de los ricos- aunque en el de ellos, (sus bolsillos) no tengan una moneda, ese es un síndrome que los estudiosos sobre clase sociales, deberían investigar y ponerle algún nombre.

Sigamos con otro hecho:

Las redes mostraron a una angustiada y enardecida mujer, en las afueras de una clínica, mostrando unos carteles que llevó a la marcha, con su hija postrada en el suelo, gritando a todo pulmón la falta de atención y medicina para para ella, su enferma hijita, hasta donde muestra el vídeo, nadie en absoluto por parte de la clínica salió a atender los reclamos de la mujer.

El vídeo termina cuando la mujer gritaba que "yo salí a marchar por ustedes"

He tenido conocimiento que muchos ancianos -marchantes- los enfermó el clima, y el extremo esfuerzo que hicieron, obligando a sus cuerpos cansados a andar largos tramos, aún, algunos días después, conozco de al menos dos casos de "marchantes" de la tercera edad que no levantan cabeza, de sus verdugos que con engaños los -sacaron a la calle- no hay rastro.

Así quedó desenmascarado, el hecho de que la “participación política en la marcha” carece de ética y credibilidad, y produce diversos efectos y posiciones, entre la población.

Por un lado, el pudoroso rechazo de las “almas bellas apolíticas”, que no ven noticias ni quieren saber de la política porque es “sucia”, no sabían el porqué marchaban.

Luego está el cinismo de los poderosos, que mienten sin rubor y se burlan públicamente de sus opositores ridiculizando su discurso y argumentos.

Y, ahora, la "creciente" población de gente pobre y vulnerable, que gritan y vociferan que: "no necesitan nada del Estado"

En resumen:

"Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política, es ver POBRES DEFENDIENDO A RICOS CULPABLES DE SU POBREZA...”