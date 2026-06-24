- El astillero de la armada colombiana quiere competir con Francia y Corea del Sur por un gran contrato en Uruguay

El contralmirante Walter Olmedo Wilches cabeza de Cotecmar se le midió a dar una pelea para construir dos patrulleras de mar de más de 80 metros de longitud

Uruguay avanza en un proceso de modernización de su armada, barcos y equipos, Colombia busca abrirse paso con una propuesta presentada por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar). La oferta colombiana compite con alternativas provenientes de Corea del Sur y Francia para suministrar nuevas lanchas patrulleras a la Armada uruguaya.

De resultar seleccionada por los uruguayos, la propuesta de Cotecmar representaría un contrato superior a los 120 millones de dólares, uno de los más importantes para la industria naval colombiana en los últimos años. La corporación, actualmente dirigida por el contralmirante Walter Olmedo Wilches Carvajal, presentó dos diseños principales: una patrullera tipo OPV-80, basada en los planos Fassmer y con una eslora total de 80,6 metros, y una OPV-93, desarrollada como Patrullera Oceánica Colombiana.

Estas embarcaciones están diseñadas para realizar misiones de vigilancia y protección marítima, control de fronteras, lucha contra el contrabando, operaciones de búsqueda y rescate, así como apoyo a embarcaciones en situaciones de emergencia. Las necesidades de Uruguay apuntan precisamente a reforzar la vigilancia de su espacio marítimo en el Atlántico Sur.

La candidatura colombiana se apoya en el crecimiento que ha experimentado Cotecmar durante la última década. La corporación ha consolidado capacidades de diseño, ingeniería y construcción naval que hoy le permiten desarrollar embarcaciones tanto para uso militar como civil.

Uno de sus proyectos más ambiciosos es el buque “24 de Julio”, considerado el barco militar más grande construido en Colombia por ingenieros nacionales. La embarcación, que se construye en los astilleros de Cartagena, tendrá 80 metros de longitud y contará con infraestructura moderna, capacidad para 60 tripulantes, helipuerto y un bote de despliegue rápido. La inversión estimada supera los 70 millones de dólares.

La experiencia de Cotecmar no se limita al ámbito militar. La corporación también ha desarrollado proyectos de alto impacto social, como el buque hospital Benkos Biohó y el Amazonas Putumayo.

El Benkos Biohó demandó una inversión cercana a los 87.000 millones de pesos y se caracteriza por su capacidad dual para operar tanto en ríos como en zonas marítimas. La embarcación cuenta con equipos de rayos X, ecografía, laboratorio clínico, consultorios especializados y espacios para procedimientos quirúrgicos menores. Además, ofrece servicios de pediatría, psicología y atención médica integral a poblaciones apartadas.

Desde su entrada en operación, a comienzos de 2026, el buque beneficia a más de 150.000 habitantes de comunidades ribereñas y costeras del Pacífico colombiano.

Por su parte, el buque hospital Amazonas Putumayo, cuya inversión ronda los 55.000 millones de pesos, fue diseñado para navegar en ríos de baja profundidad de la cuenca amazónica. Su propósito es acercar servicios de salud a comunidades que dependen de los corredores fluviales para su movilidad y abastecimiento.

La evolución de estos proyectos refleja cómo la industria naval colombiana ha ampliado su alcance. Además de producir patrulleras oceánicas y buques militares, el país desarrolla embarcaciones especializadas para atender necesidades sociales y fortalecer su capacidad tecnológica en el sector naval.

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