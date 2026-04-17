- Un barco hecho en Cartagena por la Armada llegará al Amazonas y Putumayo

El barco en el que se piensa gastar 55 mil millones de pesos tendrá equipos de vanguardia para atender comunidades campesinas e indígenas

Tras el lanzamiento del Benkos Biohó, primer buque hospital construido en Colombia, el Gobierno Nacional avanza en la construcción de una segunda embarcación con fines médicos. Este nuevo proyecto busca ampliar la cobertura de atención en regiones apartadas, especialmente en los ríos del sur del país.

El Benkos Biohó fue diseñado para atender comunidades del Pacífico colombiano y hacer presencia en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Ahora, la nueva embarcación tendrá como objetivo principal operar en los departamentos de Amazonas y Putumayo, territorios caracterizados por su difícil acceso y limitadas condiciones de infraestructura en salud.

El desarrollo del buque está a cargo de varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud, Cotecmar y la Armada Nacional. Al frente de estas instituciones se encuentran Guillermo Jaramillo, ministro de Salud; el contralmirante Walter Wilches Carvajal, presidente de Cotecmar; y el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de la Armada. Actualmente, la construcción del barco presenta un avance del 22,1 %.

A diferencia del Benkos Biohó, esta nueva nave ha sido diseñada específicamente para operar en ríos de baja profundidad, como los de la cuenca amazónica. Su enfoque no está orientado al mar, sino a entornos fluviales, lo que permitirá llegar a comunidades que dependen de estos corredores naturales para su movilidad y abastecimiento.

Para la construcción del buque se asignó un presupuesto de 55 mil millones de pesos. Parte de su construcción se realiza en Cartagena, en la zona industrial de Mamonal, donde Cotecmar adelanta el ensamblaje de la estructura. Este proyecto también refleja la capacidad de la industria naval colombiana, que no solo produce embarcaciones militares como patrullas oceánicas y buques logísticos, sino que también incursiona en el diseño de naves con otros fines, como el servicio médico.

En cuanto a sus capacidades, el barco estará equipado con quirófanos, áreas de hospitalización básica, servicios de vacunación, laboratorio clínico y atención odontológica. De esta manera, podrá ofrecer atención integral en salud a poblaciones que históricamente han tenido acceso limitado a estos servicios. Además, se espera que la embarcación pueda operar de manera continua durante al menos 20 días.

Este proyecto hace parte del programa Buques para la Vida, una política del Gobierno orientada a construir una flota de embarcaciones con tecnología especializada para brindar atención médica en zonas remotas. La iniciativa también contempla estrategias de inclusión cultural, como la difusión de sus servicios en lenguas indígenas, con el fin de garantizar un acceso efectivo y pertinente a las comunidades beneficiadas.

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