- Un abogado que fue del bufete de De la Espriella Lawyer´s intentará sacar del lio en que se metió Gloria Arizabaleta

Su caso lo tiene el férreo magistrado Misael Rodríguez quien ordenó allanar la oficina de la Representante que contrató a Holman Ibañez para defenderla

La militante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta dejó su defensa en manos del abogado Hollman Ibáñez Parra, un jurista reconocido en Colombia por su trayectoria en derecho electoral y por haber ejercido como conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE). Su llegada al caso se produce en un momento complejo para la política, luego de que el despacho del magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, ordenara el allanamiento de la antigua oficina de Ariazabaleta dentro de una investigación que sigue avanzando.

El principal desafío de Ibáñez será evitar que la acusación por presunto prevaricato derive en consecuencias jurídicas de mayor alcance para Arizabaleta. La investigación está relacionada con la decisión que adoptó la política al ordenar la suspensión del presidente Gustavo Petro, una actuación que generó controversia y abrió un intenso debate jurídico y político.

La elección de Ibáñez no es casual. A lo largo de su carrera ha participado en algunos de los procesos electorales más relevantes del país. En el sector privado hizo parte de De La Espriella Lawyers, firma fundada por Abelardo de la Espriella, donde se desempeñó como director del Departamento de Derecho Electoral.

Su experiencia también incluye un importante paso por el Consejo Nacional Electoral. Allí intervino en decisiones relacionadas con la participación del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista que precedió a las elecciones presidenciales. Ese proceso estuvo vinculado a la consolidación del Pacto Histórico como fuerza política y a la definición de sus mecanismos de selección de candidatos.

Otro episodio destacado de su trayectoria ocurrió cuando demandó la elección de Virgilio Almanza Ocampo como magistrado del CNE. Ibáñez argumentó que la vacante ocupada por Almanza le correspondía a él por derecho.

En los últimos años también ha estado involucrado en procesos relacionados con el Pacto Histórico y con disputas electorales en la región Caribe. Entre ellos figura una solicitud presentada ante el CNE para que se abstuviera de declarar la elección de congresistas de esa colectividad durante la etapa de escrutinios.

Asimismo, lideró junto con el abogado Hernando Zabaleta Echeverry la estrategia jurídica que culminó con la revocatoria de la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena. La demanda sostenía que Martínez habría incurrido en doble militancia al respaldar públicamente, en septiembre de 2023, a candidatas avaladas por el Partido de la U. Los demandantes también argumentaron que el entonces candidato habría gestionado contratos dentro del período de inhabilidad previo a las elecciones regionales de octubre de ese año.

Egresado de la Universidad Católica de Colombia, Hollman Ibáñez ha construido una carrera centrada en el derecho electoral, aunque su formación también incluye especializaciones en derecho comercial, financiero y probatorio. Ahora deberá poner toda esa experiencia al servicio de la defensa de Gloria Arizabaleta, quien consiguió una votación de 32.868 en las elecciones legislativas de marzo de 2022.

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