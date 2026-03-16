- La armada logró poner a navegar el primer barco hospital construido en el astillero de Mamonal en Cartagena

Fue bautizado como Benkos Biohó en homenaje a uno de los líderes de la rebelión de los esclavos y puede prestar servicios de cirugía en rio y mar

El primer buque hospital construido en el país ya entró en funcionamiento. El barco, llamado Benkos Biohó, fue construido por Cotecmar, cuyo presidente designado es Luis Fernando Márquez Velosa, y por la Armada Nacional, bajo el mando del comandante Juan Ricardo Rozo Obregón. Para su desarrollo se necesitó una inversión cercana a los 87 mil millones de pesos.

El Benkos Biohó, por sus equipos y especificaciones, es un hospital único. Cotecmar creó un barco dual, es decir, capaz de navegar tanto en ríos como en el mar. Dentro de la embarcación hay servicios especializados con máquinas de rayos X, ecografía y laboratorio clínico, además de una sala para intervenciones quirúrgicas menores y otros procedimientos. Todo esto se utilizará para servicios de pediatría, psicología e intervenciones quirúrgicas.

Además, dispone de un helipuerto que facilita la atención y evacuación de pacientes en situaciones críticas. Por otra parte, la tripulación tiene la orden de dar atención preferencial a mujeres gestantes, niñas y niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

El navío busca ampliar el acceso a la salud en el Pacífico y fortalecer la atención preventiva en sitios de difícil acceso, como poblados en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Con la embarcación se espera mejorar la cobertura de salud para cerca de 150 mil personas, que incluyen habitantes de las riberas de los ríos Baudó, San Juan, Raposo, Cajambre, Guapi, La Tola, Rosario y Mira, entre otros, quienes serían los primeros beneficiarios.

El Benkos Biohó sería el primero en la lista de la política Buques para la Vida, que consiste en fundar una flota de barcos con tecnología especializada, adaptada para brindar tratamientos de salud en zonas remotas.

Buques para la Vida es un programa del Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. La meta del Ministerio es ampliar la presencia del sistema de salud en la costa Pacífica, el Amazonas, Putumayo y la región oriental, así como poner en funcionamiento una lancha marítima destinada a las comunidades costeras y ribereñas.

Para el Amazonas y Putumayo, el buque proyectado tendría una asignación superior a los 55.000 millones de pesos; no obstante, aún no se tiene programada la fecha de inicio de operaciones.

Le puede gustar: El hombre que fabrica barcos en Cali

Anuncios.

Anuncios..