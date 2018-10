El arte es magia

Comentar un evento tan grande resulta sesgado. ArtBo estará hasta el 28 de octubre en Gran Salón de Corferias. 70 galerías participaron de 20 países. 3000 obras están presentes. De nuevo, y como sucedió con la edición pasada, quien realizó la distribución de los espacios fue acertada. Espacios adecuados para cada capítulo de la Feria. Espacios generosos para cada galería. Espacios suficientes para el público y buenos espacios para los artistas. No hay una confusión en los recorridos laberinticos. Quien lo haya diseñado, tuvo claridad. Felicitaciones.

Sin duda, la galería más profesional es la del colombiano León Tovar que tiene su sede en Nueva York. Todas sus piezas abstractas y geométricas son joyas de la corona. El montaje es excepcional. Solo vamos a mencionar la entrada en donde tiene a el mejor cinético del mundo: el universal venezolano Jesús Soto. El anotaba su magia cuando comentaba detalles:” Antes que los elementos y fuera de ellos, existe el mundo de las Relaciones. El valor de los elementos no es más que una referencia descriptiva de las Relaciones. El elemento es un factor secundario que yo utilizo para hacer comunicable mi noción de las Relaciones. Las Relaciones excluyen en concepto de vacío. Las Relaciones existen autónomamente. Yo ejecuto mis obras en función de esta existencia”. La música y la geometría fueron sus argumentos y su sensibilidad desde donde organizaba su mundo. Por ejemplo, desde 1983 observamos con admiración el enorme penetrable en la entrada central del Centro Pompidou en París. Fue un ser grande desde el principio.

Publicidad

Al otro lado de la entrada para no ir más allá, se encuentra una obra de la artista Fanny Sanín una colombiana que ha construido su mundo con el rigor de la geometría dentro del espacio y el color. Brillante mujer que vive en Nueva York y que trabaja desde su estudio, desde donde piensa en el paisaje de la urbe mientras realiza su orden interior; pausado y delimitado por la reflexión y la resonancia del color.

Luis Fernando Peláez, Galería Sextante

La galería Sextante tiene a sus dos artistas estrellas. Trabaja con ellos hasta el cansancio. No cambia porque cae en el abismo. Ellos son: Luis Fernando Peláez y Hugo Zapata. Ya dos maestros consagrados que tiene la gloria. Peláez busca en su trabajo la distancia del silencio. Algo que, además, lo logra con poesía. Sus obras conmueven el alma porque existe una sincera conquista del espacio sin pretender pertenecer a nada diferente de lo que le interesa. El mar tranquilo siempre ha sido un elemento importante, la distancia queda plasmada en los viajes de la memoria. Memoria que ahora revindica con una rústica balsa con equipaje y como pasajero lleva soledad. Maletas que ahora son de cemento porque la vida pasa en los escombros.

Hugo Zapata, Cosmos, Galería Sextante

Hugo Zapata es el otro antioqueño que busca en la piedra al cosmos. Busca las huellas perdidas de un fósil que ha quedado atrapado durante siglos en los confines de algo que lleva el alfabeto de lo inanimado. Formas impecables y otras sensibles donde se esconde el dictado armónico que el artista sigue.

En la galería Superficie del Brasil tuve un encuentro maravilloso son Mira Schendel. Fue una rebelde sin causa. Mientras en el Brasil se buscaba el Arte Concreto o el fulminante Pop, ella insistió en su armonía geométrica, lirica, delicada y casi intrascendente al lado de la fuerza de las otras corrientes. Convivió y sobrevivió dignamente dentro de la sutileza íntima.

John Nomesqui, Consumo cuidado, Galería Aurora

En la galería Aurora se encuentra el planteamiento ecológico John Nomesqui otro colombiano que nos presenta el proceso inverso del consumo. Cada factura de una compra, la procesa mientras la vuelve un hilo… hilo que vuelve al árbol. El papel lo transforma en un soporte para ser lo que al principio fue.

Luz Ángela Lizarazo, Cama tejida, galería Eduardo Fernandes

Otra colombiana importante en el arte contemporáneo es Luz Angela Lizarazo que la representa la galería brasilera Eduardo Fernandes. Ella siempre crea imágenes con materiales heterodoxos. Un tejido singular de donde salen pájaros de una tela, o bolsos y estrellas tejidas con huesos de pollo que resultan ser un delicado adorno. Ahora representa una cama tejida en un finísimo alambre. Se trata de observar el esqueleto de cama donde los soportes parecen un tapete persa. La ambigüedad de la decoración en filigrana es lo importante. La función es un anexo.

Edgard Negret

Dentro de la sección Referentes que hace un recorrido por artistas colombianos donde se rescatan nombres y otros siguen su rumbo, vuelve Fanny Sanín a ser una protagonista con el principio de su trabajo abstracto. Dentro del Pop está Santiago Cárdenas con sus mundos cotidianos y Ofelia Rodríguez con piezas contundentes donde los objetos insospechados hacen parte de una realidad exótica. Olga de Amaral, Luis Caballero o Miguel Ángel Rojas son hechos en el arte colombiano. Iván Argote es un nombre nuevo Importante y poderoso. Presenta un video conmovedor sobre el mundo emocional de dos hombres.

Se volvió largo y no hemos contado nada. Pero me gustó que en los discursos del alcalde Peñalosa y del presidente Duque recalcaron la importancia de la cultura. No como un excedente sino como un precedente importante para la vida colombiana. Gracias a la Cámara de Comercio.

Fotos: Ana María Escallón