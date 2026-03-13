- El neurocirujano que intentó salvar a Miguel Uribe ya tendrá dónde rezarle a San Chárbel, el santo al que le tiene fe

El líder de los marionitas en Colombia Monseñor Fadi Bou Chebl Abi Nassif, anunció que los fieles del santo libanés tendrán su primer templo en Bogotá

Miguel Uribe Turbay luchaba por su vida en una habitación en la que su familia había colgado un retrato de San Chárbel Makhlouf, un santo libanés canonizado hace apenas 50 años, conocido como el “amigo de Dios”.

Pero más importante que la devoción de los Turbay y muy especialmente la de su abuela Nidia que murió mientras Miguel luchaba por su vida era la del médico neurocirujano Fernando Hakim que hacia todo lo que estaba a su alcance para salvarle la vida. En sus redes sociales tanto él como sus dos hijas Denise e Ivette, invocaban a San Chárbel y confesaba que siempre llevaba una medalla para que lo acompañara en sus complicadas cirugías.

Mientras tanto, a las afueras del hospital Santa Fe iba llegando una pequeña multitud de periodistas, políticos, curiosos y creyentes que convirtieron los andenes que separan a la Fundación Santa Fe con la carrera novena en un altar lleno de veladoras, rosas, imágenes y afiches políticos de Miguel Uribe en los que se leía irónicamente su conocido lema: “vuelve la seguridad”.

Altar en las afueras de la Fundación Santa Fe en apoyo a Miguel Uribe Turbay. Foto: Leonel Cordero/Las2Orillas

A veces, entre rezos y súplicas, los seguidores de Uribe Turbay arengaban: “¡Fuera Petro!”. Aunque varios de los presentes aseguraban ser sus compañeros de culto, parecían extrañados cuando se les preguntaba por el santo libanés, como si fuera la primera vez que lo hubieran escuchado. No obstante, dado el origen libanés de la familia Turbay, no era raro que los Uribe Turbay tuvieran una conexión directa con San Chárbel, incluso desde antes de que llegara a Colombia.

La línea materna de Miguel Uribe Turbay desciende de los miles de inmigrantes libaneses que llegaron a Colombia a finales del siglo XIX. Esto hizo que tejieran estrecha relación con Monseñor Fadi Bu Chebel, un libanés que fue nombrado en 2016 por el Papa Francisco como exarca apostólico para los fieles Maronitas de Colombia. Los maronitas son una Iglesia católica oriental con sede principal en el Líbano, liderada por el patriarca Bechara Pedro Rai. Dentro de sus santos más representativos se encuentra San Chárbel.

El papa León XIV se convirtió en el primer Papa en visitar la tumba de San Charbel durante su viaje al Líbano.

San Chárbel fue un monje y sacerdote maronita libanés que era conocido por su obsesiva entrega a la oración y al silencio. Algunos meses después de su muerte, unos monjes empezaron a ver que desde la tumba donde descansaba salían unos rayos de luz acompañados de un olor perfumado.

Ante este evento sobrenatural, decidieron destapar la tumba y encontraron que el cuerpo de San Chárbel se encontraba no solo en perfecto estado, sino sumergido en agua y sangre. Según sus creyentes, el cuerpo del santo no paraba de producir este líquido, que pronto reconocieron como milagroso, pues le quitó la joroba a un señor y a otro le devolvió la visión, entre otros milagros que hizo durante 63 años hasta que el cuerpo dejó de producirlo. Por eso, muchos lo conocen también como “el médico del cielo”.

Desde entonces, la iglesia lo reemplazó con el aceite bendecido de San Chárbel, el cual traen a Colombia desde las montañas del Líbano y fue aplicado por el sacerdote Bertrand Akl a Miguel Uribe Turbay en la habitación de la Fundación Santa Fe.

✅#InvitadoEspecial



👏Diez años de la presencia del Exarcado Maronita en Colombia , inicio de la construcción del primer templo ⛪maronita en Bogotá y más milagros atribuidos a uno de sus Santos, san Charbel.🙏



👉Todos los detalles: https://t.co/RNLrj4jIxl — Arquidiócesis de Bogotá (@arquidiocesisbo) February 13, 2026

El 9 de febrero de 2026, la Arquidiócesis de Bogotá inició la construcción del primer templo Maronita en honor a San Chárbel, el cual estará a cargo de Monseñor Fadi Bou Chebl Abi Nassif. Aunque no se menciona el lugar exacto donde se ubicará el nuevo templo, desde su llegada a Colombia los Maronitas han realizado sus misas en la Iglesia de Santa Clara de Asís, al norte de Bogotá.

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