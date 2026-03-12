- El empresario boyacense dueño del emporio de Grupo Trinity avanza en su toma de España con tiendas Juan Valdez

En 20 años Omar González se hizo a Acerías Paz del Río y 14 empresas en Colombia y España donde se quedó con las perfumerías Clarel y abrirá 140 puntos de café

La primera experiencia laboral que le dio pie para arrancar su vida empresarial fueron los 12 años que tuvo Omar González Pardo como cabeza de Almacenar controlado por el Grupo Bancolombia. Conocía tan bien el negocio que no dudó en 2005 hacer su gran apuesta cuando Bancolombia puso en venta el almacén general de depósito tras su reestructuración al fusionarse con Corfinsura y Conavi. Reunió un grupo de inversionistas y amigos y través de Trinity Capital ofrecieron compra. Para sorpresa de muchos su propuesta superó a grandes conglomerados como el Grupo Santo Domingo.

Omar González continuó dirigiendo Almacenar como dueño hasta 2008 cuando aprovechó otra oportunidad, la oferta de compra por su anterior competidor, el Grupo Santo Domingo. A los 51 años se enfrentó a la posibilidad, retirarse con el dinero de la venta o continuar emprendiendo, la decisión llegó de la mano de la apertura de la licitación para el control del Centro de Convenciones de Cartagena -CCC.

Con esta decisión empezó su vida de empresario independiente que, tras más de dos décadas de inversiones estratégicas en diferentes sectores, ha consolidado el Grupo Trinity, holding que dirige junto a sus dos hijos Gabriel e Ignacio. Esta organización controla más de 14 empresas en Colombia y España, abarcando sectores como industria, retail, hospitalidad y logística.

Para competir por el manejo del mayor centro de eventos del país, convocó como aliados a Conconcreto y la cadena hotelera Grupo GHL, con quienes participó y ganó, así fue como en 2010 arrancó su negocio como operador de centros de convenciones. Hoy el Grupo Trinity junto con sus aliados y a través del Grupo Heroica, administra los recintos de Cartagena, Cali (del Pacífico) y San José de Costa Rica. González Pardo quien controla el Grupo Heroica y es miembro de su Junta Directiva, es también propietario de la Sala Logística de las Américas especializada en la gestión, montaje y logística para eventos en estos y otros recintos.

Las siguientes inversiones del Grupo Trinity se dieron en el sector logístico con Superpack y Logypack, empresas especializadas en la logística y empaque en las fases finales de la producción manufacturera a diferentes empresas a nivel nacional como Yupi, Incolmotos Yamaha, Vélez, Postobón, Peldar, Pintuco, Manuelita, Levapan y Homecenter.

La apuesta al sector minero-energético

La gran movida empresarial llegó en 2016 cuando adquirió el Grupo Coquecol (Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques), entró pisando fuerte al sector minero-energético, donde es líder en la producción de carbón y coque metalúrgico con operaciones en Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. Ese mismo año junto a directivos de la siderúrgica brasileña Gerdau, adquirió el negocio de exportación de carbón, que estaba en cabeza de la compañía Cleary Holdings Corporation por USD 30,2 millones y que era controlado por la primera. Un año después, compró la operación de Intercarbón Mining. La relación con los brasileños lo llevaría 5 años después a ser considerado para comprarles acerías Paz del Rio.

Los hijos Gabriel e Ignacio González junto a su madre María Lourdes Oñate durante un evento en el Museo de la Emigración de Asturias entidad que la que Omar González ayuda economicamente

Omar González es el presidente de la junta directiva del Grupo Coquecol que dirige en calidad de CEO su hijo Gabriel Gonzáles Oñate, y que está compuesto por cinco sociedades: Intecarbón (minería propia), Incolmine (producción de coque reactivo y minería propia carbón alto volátil), Multinexa (desarrollo y estrategia logística), Innovalor (desarrollo y diversificación) y Coquecol (producción y comercialización de carbón y coque metalúrgico). En 2024, el Grupo vendió $ 647 mil millones, entre la exportación de 667.739,6 toneladas y la venta local de 31.568,8 toneladas, que representa un 11 % del mercado nacional.

El holding toma control de Acerías Paz del Río

Posteriormente, en 2022, el holding tomó control de Acerías Paz del Rio, la única siderúrgica integrada del país que produce acero desde la extracción de materias primas.

La empresa que fue fundada a mediados del siglo pasado por iniciativa del gobierno nacional aprovecha yacimientos locales de hierro y carbón para producir cerca del 30 % del acero del país, sin embargo, debido a una acumulación de deudas, problemas de obsolescencia industrial y competencia internacional, el gobierno de Álvaro Uribe decidió subastarla. En 2007 fue adquirida en su mayoría accionaria por el grupo brasileño Votarantim y en forma minoritaria por el Grupo Gerdau, socios en “Juntos Somos Mais”, la mayor red de relaciones de construcción civil de Brasil.

Entre finales de 2021 y principios de 2022, tras años de control por parte de Votarantim, los brasileños decidieron vender su participación que en ese momento llegaba al 82,42 % por USD 19 millones. El Grupo Trinity apostó fuerte y tomó el control con un 55,27 % de la sociedad y el restante 27,27 % fue adquirido por Structure Banca de Inversión con sede en Berwyn, Pennsylvania, Estados Unidos. El saldo propietario está entre el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá con un 13,27 % más otros socios minoritarios que no llegan individualmente al 0,5 %.

Paz del Rio, es la primera empresa de hierro y de acero en el país por ventas, pero desde el año pasado enfrenta grandes gastos financieros y costos operativos, que la llevaron a acumular una pérdida de $ 21.428 millones en el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, la empresa ha sabido diversificarse, aprovechando los derivados del acero para crear la compañía independiente Fertilizantes PazdelRio, y sus operaciones férreas de acero para lograr a mediados del 2024 una autorización por parte del Ministerio de Transporte para ser operador férreo de pasajeros. Su presidente desde principios de este año es Pedro Blanco Santos y Omar González es el presidente de la junta directiva.

La diversificación geográfica hacia España

La Cámara de Comercio de España en Colombia reconoció a Omar González Pardo con el Premio Cámara de España tras la adquisición de Clarel.

González Pardo no limitó sus inversiones ni al sector minero-energético ni a Colombia. A sus 68 años, luego de veinte años haciendo negocios en Colombia, decidió que, así como había diversificado su portafolio, también debía hacerlo geográficamente y le apostó a España. Contrató unas bancas de inversión para que le ayudaran a identificar oportunidades en este país y a finales de 2023 oficializó la compra mayoritaria de la cadena española Clarel al Grupo Dia, con más de mil tiendas distribuidas en todo el país por 42,2 millones de euros, la mayor inversión de capital colombiano que se ha hecho en ese país. El fortalecimiento y expansión de la cadena de perfumería y belleza en los próximos años cuenta con el apoyo de 11,5 millones de euros del fondo de inversión familiar de Grégoire Bontoux Halley, accionista minoritario y heredero de Carrefour.

En España, González Pardo abrió una oficina en la exclusiva calle Velázquez en el corazón de Madrid desde donde maneja con su hijo Ignacio los negocios en la madre patria. Allí ha sabido aprovechar sus raíces asturianas para codearse con los altos círculos empresariales y sociales españoles a través del exclusivo grupo de empresarios del Patronato Princesa de Asturias, órgano que preside la Princesa Leonor de Borbón, también fue nombrado patrono del Museo de la Emigración promovido también por el principado de Asturias. Y es el primer miembro colombiano del Consejo Directivo de CEAPI - Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica que reúne a 216 presidentes de las mayores compañías de España, Portugal y Latinoamérica.

En 2024, ya con piso firme en España, ha expandido sus inversiones en empresas colombianas que tratan de abrirse camino en este país. Invirtió en la expansión de Home Burger a España, la cadena de hamburguesas que cuatro jóvenes empresarios abrieron en 2015 en un pequeño local en la carrera 9 con calle 81 en Bogotá y cuya expansión a España requirió una ronda de inversión de 3 millones de euros, en la cual participaron varios inversionistas colombianos y donde el Grupo Trinity es uno de principales accionistas.

En marzo de 2025, el holding cerró un acuerdo con Procafecol como máster franquiciador de las tiendas Juan Valdez en España. González le apostará USD 100 millones al reconocimiento de la marca en ese país luego de 15 años con presencia en supermercados y algunas tiendas, en compañía de Procafecol espera abrir 140 tiendas en un periodo de 7 años, con énfasis en Madrid, Barcelona y Sevilla.

Camila Escobar presidente de Profecol firmó con el Grupo Trinity el mayor acuerdo de expansión internacional de la marca Juan Valdez en Europa

Sus otras inversiones

Juan Valdez no es su única apuesta en la línea de hospitalidad, el holding es socio inversor del Grupo Smile un conglomerado de restaurantes (La Pinta, Ideal, Tercer Piso y Verano) fundado por cuatro emprendedores y que este año aspira a abrir otros tres. Empezaron este 2026 anunciando un nuevo punto de Verano en la Calle 122 de Bogotá y otro en Cartagena así como el lanzamiento de Jonny’s de comida italiano-americana y la heladería Helen’s.

En esta misma línea de negocio, participa en el turismo de aventura en Latino América a través de la plataforma en internet Wonder Travel.

El holding también realiza inversiones en startups donde ve potencial, como Ayenda Hoteles (cadena hoteles independientes que bajo el modelo de franquicia opera en Colombia, Perú y México), Momentu (plataforma de salud mental y bienestar emocional para los empleados de empresas), las Fintech Advance (padelantos de nómina) y Finaktiva (financiamiento para empresas); Don Doctor y Simma Capital.

La gestión operativa del holding recae desde 2022 en Iván Trujillo, hijo del ex ministro Carlos Holmes Trujillo quien murió en la pandemia y la periodista y la periodista ahora notaria María Inés Pantoja. Trujillo supervisa un ambicioso plan de inversiones para 2026 que asciende a $ 115.000 millones en Colombia y $ 85.000 en el exterior. Omar Gonzalez continúa teniendo la última palabra como presidente de las juntas directivas de todas las compañías controladas por el Grupo Trinity en las que delega la responsabilidad de la operación, mientras el pasa buena parte del tiempo en España.

