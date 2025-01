El antiguo carro de Chevrolet que se renovó y ahora llegará con una versión eléctrica

El famoso Spark volvería al mercado con una nueva apariencia, aunque sería un vehículo eléctrico que ya es conocido como Baojun Yep Plus

Las marcas le están apuntando con fuerza a vehículos que promuevan la movilidad sostenible, a nivel mundial. Es probable que en un par de años, solo veamos lanzamientos relacionados con carros eléctricos. De hecho, hace poco se supo que General Motors, prepara una gran sorpresa y volverá a traer el famoso Chevrolet Spark. Sin embargo, será una gran novedad como ahora llegará, con un gran cambio, siendo ahora una opción eléctrica. Aunque, de hecho será un vehículo que ya es conocido en China, aunque recibirá un nuevo nombre. Le contamos todos los detalles.

El Chevrolet Spark volverá pero como un carro eléctrico

Parece que varias marcas la están apuntando a volver a darle vida a algunos de sus modelos más populares. Ahora, la siguiente jugada será por parte de General Motors, quien en alianza con su socio Baojun, han desarrollado un nuevo vehículo. Este no solo promete ser una opción eléctrica y avanzada, pues además buscarán que sea accesible. Lo que no podemos dejar de lado, es el hecho de que este carro ya es conocido en China, bajo el nombre de Baojun Yep Plus. Se dice que este carro estaría disponible este mismo año, aunque tendrá un cambio en su nombre.

Chevrolet Spark tendría grandes cambios y ahora sería eléctrico.

Este modelo ahora pasará a llamarse Chevrolet Spark EUV Activ. y será el modelo eléctrico más económico de la marca en América Latina. Aunque por el momento no se conoce mucho, se dice que mantendría una estética compacta, tal cual a su antecesor. Aunque, evidentemente tendrá cambios notables, pues ahora será un SUV eléctrico, lo que convertirá en un vehículo de mayores proporciones. Por otro lado, se cree que este nuevo Spark ya se encuentra en su última etapa de desarrollo y podría estar listo más pronto de lo que muchos creen.

Se espera que su lanzamiento se realice en el 2025 y seguramente, será una apuesta muy interesante. Además, dependiendo de su precio y si llega a Colombia, sería una competencia llamativa, que enfrentaría a rivales de BYD y mucho más. Se cree que podría llegar en uno 80 millones de pesos, pero por ahora son solo especulaciones. Además, podría tener hasta 401 km de autonomía y una potencia considerable.

