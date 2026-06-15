- Con más de 1500 buses eléctricos Bogotá se convierte en la segunda ciudad de América Latina después de Santiago de Chile

Los grandes ganadores son los chinos con sus marcara BYD Y Yuntong y han vendido la totalidad de los buses y cada uno vale 2000 mil millones aproximadamente

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, saca pecho porque Bogotá es la segunda ciudad capital después de Santiago de Chile, con más buses cien por ciento eléctricos en Latinoamérica. Y no es para menos, las empresas de su país son las dueñas de ese mercado en la capital colombiana y otras ciudades del continente.

Las empresas asiáticas son las principales proveedoras de dichos vehículos: BYD (Build Your Dream), que significa construye tus sueños, y Yuntong han vendido a la empresa de transporte masivo de Bogotá Transmilenio y al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) más de 1.500 carros cien por ciento eléctricos y de cero emisiones contaminantes.

Los dos gigantes chinos han entregado la Alcaldía de Bogotá, a través del Sistema Integrado de Transporte Público, un total de 1.543 buses de estas características. De aquí a 2027 esperan tener una flota de 2.197 vehículos rodando por las vías de la ciudad.

El costo de un bus articulado o biarticulado de Transmilenio puede oscilar entre los $2.000 millones y $2.200 millones (aproximadamente entre $510.000 a $520.000 dólares), mientras que un bus tradicional que funciona con diésel el precio puede estar en unos $1.500 millones.

Así las cosas, el kilómetro recorrido baja de $1.150 a $500 en los costos y el mantenimiento se reduce hasta en un 54%, mientras que los buses que integran la flota SITP, compuesta por buses padrones y busetones, en su mayoría han sido fabricados por la empresa BYD, cuyo valor de adquisición está entre los US $370.000 y US $425.000 cada uno.

Estos vehículos funcionan con baterías de litio ferro – fosfato. La mayoría es ensamblada en Colombia , principalmente en la planta de Marcopolo, que está ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca), en alianza con tecnologías de marcas internacionales como BYD. Los chasis y los componentes eléctricos son importados de China y los ensambla la empresa Hino, mientras que la firma China Yuntog trae los buses directamente desde su planta principal, que está ubicada en Zhengzhou.

La BYD (Build Your Dreams) está representada en Colombia por el ingeniero Juan Luis Mesa Echeverri. La empresa fue creada en 1995 en Shenzhen por el ingeniero químico Wang Chuanfu. Inició con 20 empleados como una fábrica de baterías recargables para teléfonos móviles y en el 2003 ingresó al mercado automotriz.

En la actualidad, fabrica el 80% de los componentes incluyendo las plataformas y sistemas eléctricos. Además, es la compañía más grande a nivel mundial que fabrica vehículos eléctricos con presencia en más de 100 países y el mayor vendedor a nivel global con 2,26 millones de carros cien por ciento eléctricos.

Yutong, denominada oficialmente como Zhengzhou Group Co Ltd, es la otra empresa china que se toma el mercado del trnasporte masivo eléctrico en el país. Se dedica a la fabricación de carros eléctricos comerciales y maquinaria pesada y ha sido reconocida mundialmente como el mayor productor de autobuses y autocares por la cantidad de ventas de automotores.

Surgió como una empresa de reparación de autobuses en la provincia de Henan China en 1963. En 1993 se restructuró y se convirtió en Yutong, entrando a la bolsa de valores de Shanghái en 1997. Tiene la fábrica más grande y avanzada tecnológicamente a nivel mundial, sus carros se comercializan en más de 100 países con fuerte presencia en Latinoamérica.

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