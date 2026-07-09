- El adiós de una generación: los jugadores de Colombia que difícilmente volverán a jugar otro Mundial

Se apagó el sueño. Lágrimas, abrazos, jugadores desconsolados sobre el césped. Una vez más, la Selección Colombia se quedó a mitad de camino. Lo más doloroso es que esta parecía ser la última oportunidad para varios de sus referentes. El llamado "último baile" terminó muy lejos de lo que imaginaba el país. Las lágrimas no fueron de felicidad, sino de frustración. La derrota frente a Suiza no solo significó la eliminación del Mundial, sino también podría marcar el cierre de una generación que le devolvió la ilusión futbolera a millones de colombianos.

En medio de la decepción, empieza a abrirse paso la nostalgia. Muchos de los futbolistas que llevaron nuevamente a Colombia a competir entre las mejores selecciones del planeta difícilmente estarán en la próxima Copa del Mundo. Algunos se despedirán dejando récords que tardarán años en romperse; otros se marcharán con el reconocimiento silencioso de haber sostenido al equipo durante una de sus mejores etapas recientes.

Los referentes de la Selección Colombia que difícilmente volverán a jugar un Mundial

El caso más evidente es el de James Rodríguez. Desde hace algún tiempo, el cucuteño ha dejado entrever que el retiro no está tan lejos. Incluso, en distintos momentos se ha dicho que Néstor Lorenzo fue una de las personas que más insistió para que siguiera compitiendo al máximo nivel y encontrara nuevos equipos donde mantenerse vigente. Sin embargo, el desgaste físico empieza a hacerse evidente y todo apunta a que este pudo haber sido su último Mundial con la camiseta de Colombia.

Aunque la eliminación dejó un sabor amargo, James volvió a demostrar destellos de la calidad que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia del país. Si este fue realmente su adiós, se despide como el máximo goleador colombiano en la historia de los Mundiales y como uno de los jugadores que más veces representó al país en este torneo.

Junto a él, aparece otro nombre imposible de ignorar: David Ospina. Tú tranquilo. A sus 37 años, el arquero antioqueño también habría disputado su última Copa del Mundo. El capitán deja una huella difícil de igualar. Es el futbolista con más partidos en la historia de la Selección Colombia y uno de los pocos colombianos que logró participar en tres ediciones mundialistas, convirtiéndose durante más de una década en uno de los grandes líderes del equipo.

Otro caso similar es el de Camilo Vargas. Aunque todavía podría aparecer en algunos partidos de Eliminatoria, resulta difícil imaginarlo llegando al siguiente Mundial. También tiene 37 años y se consolidó como uno de los arqueros con más victorias en las clasificatorias con la Selección Colombia. Su regularidad y experiencia fueron fundamentales durante el ciclo de Néstor Lorenzo.

La renovación también podría alcanzar a la defensa. Santiago Arias, quien durante años fue dueño del lateral derecho, parece acercarse al final de su recorrido con la Tricolor. Lo mismo sucede con Yerry Mina, uno de los zagueros más determinantes de la historia reciente del combinado nacional y el defensa colombiano con más goles anotados en los Mundiales. Sus cabezazos, sin embargo, permanecerán para siempre en la memoria de los hinchas.

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En ataque también podrían cerrarse algunos ciclos. Jhon Córdoba llegó al Mundial con la ilusión de consolidarse como el referente ofensivo de Colombia, pero el torneo no salió como esperaba y su futuro en una nueva Copa del Mundo parece cerrado.

Si algo deja esta eliminación, además del dolor, es la certeza de que el equipo deberá iniciar una renovación profunda. Figuras como Gustavo Puerta, Jhon Durán (esperando mejoras disciplinarias), Óscar Perea, Yaser Asprilla, Daniel Muñoz y otros futbolistas llamados a liderar el nuevo proceso tendrán la responsabilidad de recoger el legado de una generación que volvió a poner a Colombia entre las mejores selecciones del planeta.

El sueño terminó antes de lo esperado, pero este grupo consiguió algo que parecía perdido durante varios años: volver a hacer creer a todo un país. Ahora será el turno de las nuevas generaciones escribir el siguiente capítulo de la historia de la Selección Colombia.

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