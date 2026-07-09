- Así funciona el súper híbrido con el que BYD quiere acabar el miedo a quedarse sin autonomía

Con un sistema híbrido enchufable, Blade Battery y frenado regenerativo, la Yuan UP DM-i busca facilitar los recorridos urbanos y los viajes largos

Hubo una época en la que planear un viaje largo significaba sacar cuentas. No solo había que calcular la distancia y los peajes, sino también cuánto combustible consumiría el vehículo durante el recorrido. Hoy ese panorama ha cambiado. Los avances en electrificación están transformando la forma de viajar y los sistemas híbridos enchufables se han convertido en una alternativa para quienes buscan mayor eficiencia sin renunciar a la autonomía.

En ese escenario aparece la BYD Yuan Up DM-i, un modelo que llegará al mercado colombiano con una propuesta enfocada en combinar movilidad eléctrica para el uso diario y la libertad de recorrer largas distancias sin depender exclusivamente de una estación de carga.

La tecnología que impulsa este modelo de BYD

La Yuan Up DM-i incorpora el sistema híbrido enchufable desarrollado por BYD, una tecnología que prioriza el funcionamiento del motor eléctrico durante buena parte del recorrido. El motor a combustión entra en acción cuando las condiciones de manejo lo requieren o cuando es necesario extender la autonomía del vehículo.

El resultado es una conducción silenciosa, una respuesta inmediata al acelerar y un consumo de combustible considerablemente menor frente a un vehículo convencional.

Gracias a esta configuración, el fabricante anuncia una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros, una cifra que permite afrontar trayectos largos con menos paradas para cargar la batería o abastecer combustible. Todo esto se traduce en algo claro: conduce un eléctrico, viaja sin límites.

Parte del modelo híbrido que utiliza BYD en sus modelos.

Otro de los elementos protagonistas es la Blade Battery, una de las tecnologías más representativas de BYD. Esta batería de fosfato de hierro y litio (LFP) fue diseñada para ofrecer una mayor estabilidad térmica, resistencia frente a impactos y una vida útil superior, manteniendo un rendimiento constante incluso después de miles de ciclos de carga.

A ello se suma un sistema inteligente de gestión electrónica que monitorea permanentemente el estado de la batería y optimiza su funcionamiento para mejorar la eficiencia y prolongar su durabilidad.

El vehículo también incorpora frenado regenerativo, una tecnología que recupera parte de la energía generada durante las desaceleraciones para recargar parcialmente la batería, además de diferentes asistentes electrónicos orientados a mejorar la seguridad y la experiencia de conducción.

La seguridad no se queda atrás. Para ofrecer un vehículo completo en cada área, han incorporado más de 15 Asistencias avanzadas para una conducción más segura.

Pensado para la ciudad y para recorrer Colombia, así es la Yuan Up DM-i

La propuesta de la Yuan Up DM-i no se limita a la autonomía. Su tamaño compacto facilita la movilidad urbana, mientras que su configuración híbrida le permite afrontar viajes por carretera sin la preocupación que todavía sienten algunos conductores frente a la infraestructura de carga.

En el interior mantiene el enfoque tecnológico característico de la marca. Incorpora una pantalla táctil giratoria de 12,8 pulgadas con el sistema BYD Intelligent Cockpit, integración con los servicios de Google y una interfaz diseñada para concentrar las principales funciones del vehículo.

Para darle un toque mucho más atractivo, el modelo contará con un techo solar panorámico, ideal para ver las estrellas y todo esos detalles que el cielo regala.

Con esta combinación de tecnología, eficiencia y autonomía, BYD busca seguir consolidando su presencia en el mercado colombiano de vehículos de nuevas energías, un segmento que continúa ganando espacio entre quienes buscan alternativas más eficientes para la movilidad diaria y los recorridos de larga distancia.

Vea también: El crecimiento de BYD en Colombia y las historias que están impulsando su expansión

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