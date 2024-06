El actor de Pandillas, guerra y paz que confesó quedar con varios traumas por culpa de la novela

.Publicidad.

Pandillas, guerra y paz fue una producción muy influyente en su época. Esta historia de las calles, por decirlo de alguna manera, logró conquistar a un gran público del canal RCN. Su elenco logró un excelente trabajo, aunque no fue tan positivo pues muchos querían seguir los pasos de sus personajes. Aún así, la novela tuvo dos temporadas y más de 300 capítulos. Pese a la influencia que tuvo esta historia de Gustavo Bolívar, sus actores hoy tienen una visión diferente de la producción. Este es el caso de Freddy Ordóñez, uno de los protagonistas de la novela y que reveló que su actuación, le causó varios traumas.

Esto dijo Freddy Ordoñéz sobre su participación en Pandillas, guerra y paz

Hoy en día, el actor bogotano es bastante conocido y ha ganado gran prestigio, claro que esto no fue siempre así. Es cierto que Pandillas, guerra y paz logró ser bastante popular y darle un estatus a sus actores. Sin embargo, también los encasilló, algo que sufrió Freddy Ordóñez al querer seguir su carrera como actor. En Los 40, el actor reveló que el haber sido parte de este proyecto, hizo que lo encasillaran en ese papel de pandillero. Algo duro para él, teniendo en cuenta el tremendo talento que tiene como actor. Si bien es cierto que se siente agradecido por la oportunidad, de cierta manera se arrepiente de haber sido parte del proyecto.

Freddy Ordóñez en su papel de "Javi" en Pandillas, guerra y paz.

Esta es la escena de Betty, la fea que Jorge Enrique Abello se arrepiente de haber hecho

No es un secreto para nadie que esta novela tenía una temática que podía ser tomada de una manera errónea. Con solo ver su nombre, uno puede lograr entender el por qué de esto. Aunque no era el fin de la producción, si llegó a hacer apología a las pandillas, a ese mundo que no es tan agradable. Incluso, Freddy Ordoñéz reveló que supo de casos de gente que hizo cosas malas por la influencia de esta producción. Todo esto afecta la vida de una persona y la del bogotano no fue la excepción. Nadie quiere convertirse en ese tipo de ejemplo para la vida de cualquiera, y ellos sin querer lo hicieron.

Es por eso que hoy en día, para Freddy Ordóñez, Pandillas, guerra y paz, no es un recuerdo grato. De hecho, comentó que si pudiera volver en el tiempo, no habría sido parte de esta exitosa telenovela. Algo bastante sorprendente, aunque al escuchar el por qué, uno entiende la posición del actor.

