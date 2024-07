Con una camioneta de 20 mil pesos aterrizó Toyota en Colombia hace 65 años

.Publicidad.

Este año ha habido grandes sorpresas en la industria automotriz del país. Pese a que no se han vendido las unidades esperas, hay marcas que han sacado gran provecho y han tenido buenas ventas. Este es el caso de Toyota, que se ha posicionado en primer lugar en diferentes categorías. Sin embargo, el dato más relevante es que en el acumulado del primer semestre, es la marca líder de la industria. Claro que para poder conseguir este logró, Toyota tuvo que llegar primero en el país y fortalecer su nombre con el paso de los años. De hecho, es probable que no todos sepan cómo fue que llegó esta reconocida empresa al país.

Ha pasado más de la mitad de un siglo desde que Toyota llegó a Colombia y lo hizo con un modelo icónico. Hoy en día sigue estando vigente, aunque la marca actualmente es popular por su vehículos híbridos, pick ups y camionetas. Pero antes de hablar de todas estas victorias actuales de la marca, es necesario que viajemos en el tiempo. Acompáñenos a hacer repaso a la historia y descubrir cómo esta marca japonesa llegó a Colombia para quedarse y ser un éxito.

Land Cruiser, el carro con el que Toyota llegó a Colombia en 1959

Antes de situarnos en la Colombia de aquel entonces, es necesario que veamos cómo fue que arrancó Toyota. Esta marca inició en el año 1926, y fue fundada por Kiichiro Toyoda. De hecho, de aquí es donde surge el nombre de la popular empresa. Sin embargo, el proyecto no inició siendo un fabricante de vehículos, en aquel entonces era un taller de automóviles. Fue hasta 1937, un año después de que Kiichiro viajó a Estados Unidos que decidió darle un gran cambio a su empresa. Si nos situamos en el contexto histórico de aquel entonces, nos daremos cuenta que la marca tuvo que afrontar varios retos.

Toyopet, el primer carro de la marca. Foto tomada de Toyota Valladolid.

Toyota tuvo que afrontar la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial; esto sin duda afecta significativamente por la falta de recursos, y todas las limitaciones que se dieron por este conflicto. Tras haber superado los estragos de la guerra, la marca se centró en producir vehículos asequibles de forma masiva. Fue así como nació el Toyopet, un modelo que tuvo varios problemas de calidad. Sin embargo, era el punto de partida de esta gigante empresa que años después ganaría gran reconocimiento a nivel mundial. Años después, en 1960 se lanzó el Corolla, un carro que se ha convertido en un icono de la marca.

Land Cruiser, el primer modelo de Toyota que llegó a Colombia. Imagen tomada de Auto Robles.

La historia de Toyota en Colombia inicia en 1959, cuando llegaron los primeros vehículos. El primero de ellos en ser vendido fue un Land Cruiser de doble diferencial con tracción en las cuatro ruedas. Lo más llamativo de este modelo era su precio, en aquel entonces su valor era de $20.695. Esto hizo que no fuese fácil de conseguir, aunque de esta manera arrancaba la historia entre ambas partes. Inicialmente, la marca fue distribuida por Domingo D’Ambrosio.

Así es como la marca japonesa se ha hecho tan popular en el país

En menos de 10 años se creó Distribuidora Toyota de Colombia Ltda. De esta manera se convertían en el primer concesionario de Toyota Motor Corporation. Es necesario tener presente que esta creación se da en el año 1967, tras la importación de camperos de la marca a Colombia. Pasaron los años y en un punto de esta historia entra Sofasa, la popular planta de Renault. Durante 1990, en este lugar se ensamblaron vehículos de la marca Toyota. Algunos de estos modelos fueron los ya populares Land Cruiser y tan solo un año después se hizo lo mismo con la Hilux, popular modelo de la marca.

Ahora bien, recordemos que quien arrancó distribuyendo los modelos de la marca fue Domingo D’Ambrosio. De este grupo surge Auto Roble iniciando el nuevo siglo, con un concesionario ubicado en la ciudad de Sincelejo. Para el año 2008, se da la división con Sofasa y es justo en este momento cuando nace Toyota de Colombia S.A. Pero aquí no pararía el crecimiento de la marca en el país. En el año 2014, Distoyota y Toyota Motor Corporation se unen y es así como surge Toyota Colombia S.A.S. – ATC. Este se convirtió en el único distribuidor de la marca en el país.

Si bien es cierto que no ha tenido las mismas ventas del año pasado, lo que ha logrado, le ha alcanzado para liderar el top de la industria. Adicionalmente, se han convertido en la marca con uno de los carros híbridos más vendidos en este 2024. Lo mismo ha logrado la Hilux, popular pick up que de hecho, es la reina del segmento. Seguramente, la marca siga teniendo buenos resultados el resto del año y por qué no, podrían tener el modelo más vendido del 2024.

