Jaime Caicedo uno de los dueños del ingenio Riopaila tuvo el chispazo hace 90 años y puso a Colombina a producir el bombón que su hijo Cesar vende en 90 países

Después de más de quince años moliendo caña en el norte del Valle del Cauca, el ingenio Riopaila fundado en 1918 por Hernando Caicedo uno de los pioneros de la industria azucarera en Colombia, apareció la pregunta: ¿cómo aprovechar el azúcar que empezaba a producirse cada vez en más cantidad?. Fue entonces cuando Don Hernando vio la oportunidad de darle un valor agregado al azúcar que producía y empezar a producir colombinas, unos novedosos confites con variados sabores tropicales. Nació entonces en 1935 una nueva industria en el corazón del ingenio. Uno de sus hijos Jaime, tomó las riendas de la naciente empresa que hoy está en manos de su hijo Cesar Caicedo para ponerla a marchar.

Jaime asumió la dirección de la empresa familiar conocida hoy Colombina S.A. y empezó a buscar ideas para innovar. Ya no bastaba con hacer dulces tradicionales, él quería llevar los dulces a una experiencia de algo que nadie hubiera probado antes. Fue allí cuando incorporó técnicas europeas para producir rellenos naturales a base de frutos locales. El momento crucial llegó en los años 70, cuando el empresario, hizo un viaje al Caribe y descubrió la chupeta con un palito y se obsesionó porque la empresa tuviera su producto estrella.

La apuesta fue arriesgada. Para hacerlo realidad, viajó hasta Holanda para encontrar la máquina capaz de producirlo. En la planta de La Paila, en el Valle del Cauca, ingenieros y técnicos trabajaron como si se tratara de un laboratorio, buscando la fórmula perfecta para unir caramelo y chicle sin que uno arruinara al otro. Hubo decenas de pruebas, ajustes de máquinas y errores.

Así nació Bon Bon Bum, el primer bombón relleno de chicle del mercado colombiano, un invento que triplicó las ventas de la compañía en solo un año y cambió para siempre la industria de los dulces en Colombia.

Bon Bon Bum no tardó en cruzar fronteras. Colombina ya había iniciado exportaciones a Estados Unidos en los años 60, lo que dio camino a que décadas después, el bombón se consolidó como el producto estrella de la compañía. Así, la empresa se convirtió en la primera fábrica suramericana en competir con la dulcería europea.

Hoy, en las plantas de Colombina se producen cerca de 8 millones de Bon Bon Bum al día, lo que equivale a una producción mensual aproximada de 172 millones de unidades. El dulce se exporta a países de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía, llegando incluso a mercados tan lejanos como China, Nueva Zelanda, Islas Fiji, Papúa Nueva Guinea o Emiratos Árabes Unidos.

Más que una estrategia comercial, su éxito se explica por la nostalgia. Bon Bon Bum viaja con los colombianos que migraron y se convirtió, para muchos, en una forma de mantener vivo el sabor del país lejos de casa.

Este producto cumplió más de 55 años en el mercado sin perder vigencia. Sigue siendo líder en varios países y uno de los productos más representativos de Colombia en el exterior. Su fórmula, aunque perfeccionada con el tiempo, conserva la esencia de aquel experimento que parecía imposible.

