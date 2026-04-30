- Con Juan Ricardo Ortega en la dirección de la DIAN comenzó la investigación de las irregularidades de Lili Pink

La información de la Dian paso a la Fiscalía entones en cabeza de Francisco Barbosa cuyo resultado es la orden de extinción de dominio de los locales de los Abadi

El pasado lunes 27 de abril los funcionarios de la Fiscalía realizaron un operativo contra la cadena de locales de Lili Pink. En total había órdenes de allanamiento contra 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad comercial. Según los fiscales, la marca Lili Pink debía responder por varios delitos. Luego de más de una década, se materializó la investigación de la Fiscalía y la Dian.

La Fiscalía, que hoy tiene a la cabeza a Luz Adriana Camargo, tiene acusaciones contra Lili Pink por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. No obstante, la investigación comenzó en 2013 por una alerta de la Dian, en aquella época dirigida por Juan Ricardo Ortega López. Ese año se activó “el ojo de la Dian”, una herramienta de vanguardia que permite vigilar en tiempo real a los funcionarios, los montos de los impuestos, aduanas y cambio. Hoy Ortega se desempeña como presidente del Grupo de Energía de Bogotá, tras la ratificación de Galán; no obstante, el ejecutivo ya había regresado a Bogotá cuando Claudia López lo llamó a la capital, tras tener un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo.

El sistema de la Dian se activó por movimientos irregulares y cobros llamativos en la devolución del IVA que levantaron las sospechas de los funcionarios de la Dian, quienes se dieron a la tarea de revisar las cuentas de Lily Pink, aunque tuvieron que esperar durante meses antes de iniciar una investigación por contrabando.

Fue solo hasta el año 2022 cuando la Dian, bajo la dirección de Lisandro Junco Riveira, acumuló suficiente evidencia para hablar de una posible red de contrabando. Los diversos documentos llevaban a una misma dirección en Barranquilla, por ser el sitio donde terminaban las devoluciones tributarias del IVA de varias compañías.

Las alarmas terminaron de encenderse cuando se realizó una inspección y se encontró que algunas empresas parecían ser simple fachada. Para ese momento, la Dian ya había desarrollado una hipótesis: existía una red de empresas de papel que hacían facturas con IVA, que incluían elevados gastos y pagos de impuestos inexistentes.

A partir de cierto momento, Lily Pink pidió devoluciones de IVA soportado en las facturas. Esta situación sembró la duda: ¿las transacciones reportadas se estaban utilizando para lavar dinero? Cuando la Dian tuvo suficiente evidencia como para hablar de blanqueo de dinero contactó a la Fiscalía.

El fiscal que escuchó a la Dian fue Francisco Barbosa Delgado. Durante meses, la Fiscalía y la Dian buscaron los detalles faltantes del rompecabezas. Tras meses de investigación se descubrieron facturas de compra de textiles provenientes de contrabando.

Las adquisiciones, que no siempre eran verdaderas, se mezclaron con papeles contables legítimos y, en últimas, Lily Pink compraba ropa de contrabando y lavaba dinero al venderla como legal en sus tiendas. Por años operaron mezclando transacciones verdaderas con falsas; la red utilizó “apoyo” de funcionarios de la Dian.

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