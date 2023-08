Secretos de Olímpica Stereo, la emisora de los Char, para ser la más escuchada de Colombia

.Publicidad.

Los dueños de Olímpica Stereo deben ser personas exigentes, así que no es difícil intuir que el tiempo de Dalia Bernal, directora del medio, debe ser escaso. Así se siente cuando llegamos a una casa en el norte de Bogotá, desde donde sale al aire la emisora de los Char, la más exitosa de Colombia, según el reciente estudio de sintonía radial Ecar.

Unas siete o diez personas acompañan a Dalia Bernal en cabina y tanto locutores como empleados sonríen al pasar. Como La Negra Candela, quien saluda cortésmente mientras sale apresurada a contestar su celular.

Dalia Bernal es una santandereana que se convirtió en timonel de Olímpica, coordinadora a nivel nacional y antes pasó por otras emisoras como Candela o La Vallenata.

En la charla destaca que ellos son una cadena de servicio social, de mucho trabajo con la comunidad porque entregan obsequios lo que para Dalia Bernal significa ayudar a pagar culebras de los colombianos.

La entrega de ayudas económicas a sus oyentes ha caracterizado a Olímpica Stereo desde hace 30 años, cuando empezaron con esta idea, los mismos que Dalia lleva detrás de los micrófonos.

La Directora de Olímpica Stereo también ha tenido que lidiar con el machismo y la idiosincrasia de sus jefes y colegas. No se considera de mal carácter, pero reconoce que la fama de bravas que tienen las santandereanas le ha ayudado a que se reconozca su trabajo en los medios.

Se define como una persona firme en sus decisiones y seria al ejecutar estrategias. Esto es en parte el secreto de éxito de los dueños de Olímpica Stereo, pues si hay algo que Bernal tiene clarísimo, es que para construir una marca querida por el pueblo y que concentra sus niveles de audiencia entre los estratos 1, 2 y 3, hay que invertir.

Bernal piensa que no se trata solo de ayudar a pagar recibos de luz o que sus seguidores tengan un regalo en el Día de la Madre, sino tener los mejores locutores y humoristas. Así es como muchas de las figuras del célebre programa de televisión Sábados Felices terminaron contratados por los dueños de Olímpica Stereo.

Las voces detrás del éxito de Olímpica Estéreo

Conseguir los mejores, no siempre es fácil. Compromisos en televisión, dificultades con los horarios y ritmos de trabajo terminan afectando la participación de las estrellas en la emisora.

Delia sabe armarse de paciencia para asegurar su permanencia entre los oyentes, lo que resulta clave a la hora de contar con el talento de presentadores y comediantes.

Su espacio más exitoso, el informativo Temprano es más bacano, cuenta con las voces de figuras como Boyacomán, Frank Solano o La Negra Candela. Este matutino se emite de 6:00 a. m. a 10:00 a. m., pero tiene una sintonía que, según Bernal, mantiene altos los niveles de audiencia hasta el mediodía.

Entre otros programas exitosos de Olímpica Stereo figura su histórica franja Vallenatos de oro, que va después del almuerzo y está garantizada por ese amor que los colombianos tienen hacia el género costeño por excelencia.

También está La ruta Olímpica, espacio vespertino que lidera audiencia en ese momento en que los oyentes, muchos de ellos que se movilizan en el transporte público, regresan a sus casas. En Olímpica Stereo otras veces se escuchan conversaciones sobre sexo y temas picantes.

¿Cómo hablar de sexo en la radio comercial y no morir en el intento? La cadena parece haber encontrado la manera más prudente de hacerlo con la participación de expertos en estas áreas. La inclusión y el respeto por la diversidad también son claves, los tiempos han cambiado.

El lenguaje cercano, así como el hecho de que la emisora tenga formatos diferenciales por regiones, resulta crucial para poder hablar siempre “a la manera del pueblo”. La emisora Olímpica Stereo evita tratar temas de política, aunque no siempre les resulta posible.

Éxito sin necesidad de reguetón

Los resultados de Olímpica Stereo son bastante sorprendentes y más en una época en la cual el reguetón parece ser el más rentable de los géneros musicales latinos reinando en plataformas como Spotify, Deezer o YouTube. Los oyentes de Olímpica, generalmente, no son usuarios de estas plataformas, sino de la radio tradicional.

Por eso, su audiencia está compuesta principalmente por trabajadores informales que día a día tienen que salir a ganarse el pan y les quedan pocas ganas de complicarse con estas aplicaciones en medio de sus jornadas de trabajo.

La emisora hace parte de la Organización Radial Olímpica (ORO). Está presente en Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Villavicencio, Valledupar o Armenia: casi 20 ciudades en total. La mayor parte de la música que suena en Olímpica Stereo es tropical y popular, su pegajoso slogan se metió se escucha insistentemente y hasta interrumpe las voces de los locutores.

No hay una, sino muchas razones por las que Olímpica Stereo se mantiene como número uno entre el público. Todo se resume en que Dalia es capaz de reconocer las adversidades humanas, hablarles a los más olvidados de la patria, pues según ella, el 60 %, 70% de los radioescuchas pertenece a los estratos 2 y 3. “Colombia sigue siendo un país muy adulto, no vayamos tan lejos, las nuevas generaciones no quieren tener hijos”.

Por ahora, sin importar si son jóvenes o viejos, Dalia Bernal se siente satisfecha porque casi cuatro millones de personas escuchan Olímpica Stereo, más de un millón y medio de que las que escuchan Tropicana, su principal competencia.