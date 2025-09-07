El oscuro excoronel que hizo la vuelta para que el presidente de Ecopetrol se quedará con su lujoso apartamento 

Juan Guillermo Mancera comandaba la policía del Tolima cuando fue llamado a calificar servicios por el General Naranjo y entró a ofrecer seguridad a las petroleras

El ex coronel Juan Guillermo Mancera fue llamado a calificar servicios por el Director de la policía General Oscar Naranjo quien ocupó el cargo desde el 2007 en el segundo gobierno de Alvaro Uribe y ratificado por Juan Manuel Santos hasta el 2012. En su primer año fue la actuación que truncó la carrera militar del coronel que se desempeñaba como comandante en el Tolima. Despojado de su uniforme entró a prestar sus servicios en el sector petrolero y fue jefe de seguridad de Pacific Rubiales, la petrolera fundada por un puñado de venezolanos que se habían conocido en PDVSA, donde conoció a uno de ellos Serafino Iacono, el nombre que está asociado a la polémica compra del lujoso del apartamento que hoy habitan el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y su novio.

Mancera supo colocarse en el sector que una vez dejó el uniforme: el petrolero. Y es grande la fortuna que ha hecho con sus negocios en el sector energético.

A mediados de julio de 2025, el ex coronel empresario vio súbitamente interrumpido un viaje de placer a España cuando su nombre apareció mencionado en una supuesta trama de corrupción relacionada con el proyecto gasífero Chuchupa, en la Alta Guajira.

Se trataba de un mensaje anónimo que llegó simultáneamente a los celulares de los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. El libelo advertía sobre la realización de reuniones en España donde algunos actores del sector estarían estructurando el negocio para abrir una participación que, a manera de soborno, serviría para frenar el proceso que avanza en el Consejo Electoral contra el presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña Petro Presidente, por violación a los topes de gastos electorales.

Cuando el anónimo fue difundido en medios de prensa Mancera asistía a una fiesta de cumpleaños de su amigo Serafino Iacono. De inmediato anunció a través del periódico El Tiempo que acudiría a la Fiscalía para denunciar de manera indeterminada a los autores del anónimo y a todos aquellos que hicieran eco de su contenido.

No era la primera vez que el fantasma de los escándalos lo rondaba. En 2024, trascendió la compra por parte de Roa de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá a una empresa vinculada a Serafino Iacono, ex directivo de Pacifi Rubiales.

El coronel fue mencionado como uno de los financiadores de la operación. Aunque Ricardo Roa negó cualquier amistad o relación con Mancera, fue revelada la existencia de videos que los muestran a ambos en una fiesta en abril de 2023, poco después de su nombramiento como presidente de Ecopetrol, cargo al que llegó impuesto por el Presidente Petro.

El mismo espectro se había abatido sobre él durante las investigaciones por el hallazgo de 446 kilos de cocaína a bordo de una avioneta que iba a despegar de la isla de Providencia hacia Centroamérica. Carlos Eduardo Restrepo Osorio, piloto de la nave y condenado ya en Estados Unidos, declaró que Manera era el verdadero dueño de aquella. La avioneta había sido utilizada durante los vuelos de campaña del presidente Petro.

Mediante indagaciones que aún no han conducido a procesos formales la Fiscalía se ha mostrado interesada en conocer el origen de la fortuna de Mancera. El oficial retirado comenzó ese día su periplo por los estrados, donde se ha mostrado muy activo desde entonces. Se acercó a ellos para entablar una demanda contra la Nación por una decisión que consideraba injusta.

También acudió a los juzgados para disolver los efectos civiles de su matrimonio civil. Luego celebró una nueva boda para la cual alquiló durante un fin de semana el Club Campestre de Ibagué. Uno de sus padrinos fue el general (r.) Rodolfo Palomino. La fiesta estuvo amenizada por las estrellas vallenatas Pipe Peláez y Silvestre Dangond.

Socios de la liquidada Pacific Rubiales siempre presentes en Colombia

La cresta de su prosperidad económica fue alcanzada cuando llegó al directorio de Pacific Rubiales, luego de haber trabajado para las firmas Integrados Logísticos Sucursal Colombia y Fidelity Security Company Ltda. Como empresario comenzó sus aportes a algunas campañas políticas, entre ellas las del entonces senador tolimense Miguel Ángel Barreto Castillo, procesado en 2018 por la Corte por haber ocultado los aportes.

En los registros de instrumentos públicos aparece con seis propiedades en Ibagué, ubicadas todas en un exclusivo condominio de la ciudad. En cámara de comercio figura como accionista de la empresa Plus + Almacenaje S.A.S., al lado de Ricardo Abuassi Espitia y Juan Pablo Torres Hernández. A los tres se suman como socios en otra firma, Plus+ Energy S.A.S., María Paola Mejía e Inversiones Jiménez Manosalva S.A.S. De su mismo círculo empresarial hacen parte la sociedad Plus + Combustibles Corp. En 2019 fue cancelado el registro de la Ganadería Santa Sofía, también de su propiedad en el departamento del Huila.

Con todo, sus movimientos financieros no parecen muy notorios. Con una antigüedad de 31 años como cliente de entidades del sector registra obligaciones por $24.544. 316.000 millones, pero no registra mora alguna en pago de sus obligaciones. Amigo de sus amigos, aparece como codeudor en operaciones por $22.747.854.000, de las cuales paga como cuota mensual $630.240.000. Como deudor principal presenta una deuda total de $1.796’462.000 y un valor de cuota mensual de $44’592.000.

Hoy está libre de todo apremio judicial.

*Texto actualizado de la versión original publicada el 1 de Agosto 2025. Versión original.