- El mismo abogado que defendió a Eduardo Montealegre de Álvaro Uribe Vélez ahora esta con el presidente de Ecopetrol

Ricardo Roa, el renombrado presidente de Ecopetrol, está hoy imputado por tráfico de influencias, acusado de utilizar su cargo para presionar a favor de particulares a cambio de un apartamento a un precio reducido. El escándalo, que reúne a personajes como Johny Giraldo, encargado de remodelar el apartamento, o a Julián Caicedo, el novio del propio Roa, ahora tiene un nuevo protagonista: Juan David León Quiroga, abogado que intentará demostrar la inocencia de Roa.

Juan David León tiene un pregrado en derecho de la Universidad del Rosario y un master en derecho penal de la Universitat Pompeu Frava de Barcelona, España. También fue asesor en la Agencia Nacional de Minería entre 2015 y 2020, época en la que Silvana Habib presidía la entidad en el gobierno de Iván Duque.

De allí salió para el bufete Perdomo Torres Abogados y Consultores, donde es recordado por su defensa de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo, quienes fueron declarados víctimas en el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos.

Sobre Perdomo Torres Abogados y Consultores, bufete que lleva el caso en cabeza de León Quiroga, fue creado por el ex vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, en la época en la que Eduardo Montealegre estaba a la cabeza de la Fiscalía. Perdomo conoció a Montealegre en la Universidad de Frankfurt, mientras Montealegre hacía estudios de post doctorado.

Montealegre tuvo un efímero paso como Ministro de justicia en el gobierno de Gustavo Petro y regresó a la docencia en el Externado mientras su esposa Tania Hernández se quedó en su oficina que ha tenido importantes contratos con el gobierno como se cuenta en esta nota. Por su parte José Fernando Perdomo aspiró sin éxito a ser Fiscal General y Procurador como candidato de la Corte Suprema de justicia.

El proceso contra Ricardo Roa comenzó formalmente el pasado 11 de marzo de 2026. La Fiscalía lo investiga por un supuesto tráfico de influencia relacionado con las irregularidades en la compra de un apartamento de lujo en el barrio El Chicó, en Bogotá. El proceso judicial apenas comienza.

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