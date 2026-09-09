Dos familias ligadas al transporte bogotano junto a los bolivianos de Mi Teleférico operarán el cable de San Cristóbal

Los Hernández y Rodríguez les ganaron a 5 consorcios locales y extranjeros expertas en el manejo de cables aéreos como los austriacos Doppelmayr que lo construyeron

En el sur de Bogotá, donde cada minuto atrapado en un bus puede convertirse en una hora de trayecto, las cabinas del nuevo cable empiezan a dibujar otra manera de moverse por la montaña. En San Cristóbal, el paisaje cambiará cuando el TransMiCable comience a operar: tres estaciones, 2,8 kilómetros de recorrido y 144 cabinas que subirán y bajarán por encima de las calles, conectando las estaciones de Altamira, La Victoria y el 20 de Julio.

La operación del nuevo cable ya tiene dueño. TransMilenio adjudicó por $390.000 millones y por más de diez años el contrato al Consorcio Promesa Sociedad Futura Mi Cable San Cristóbal, integrado por tres empresas: Mi Teleférico, con amplia experiencia en la operación de sistemas de cable en Bolivia; Gran América de las tradicionales familias del transporte público bogotano, los Hernández Patino y los Rodríguez Socha.

El proyecto está previsto para entrar en funcionamiento en diciembre de 2026 y promete reducir de unos 45 minutos a cerca de 10 el tiempo de desplazamiento de los habitantes de esta zona de la ciudad.­­

También puede leer. Los usuarios de Transmilenio tendrán ahora 25 minutos más para sus transbordos en SITP

Un regalo navideño para Bogotá

La empresa de transportes masivos de Bogotá Transmilenio, liderada por pedro Mauricio Gutiérrez, adjudicó el contrato para entrada en operación el próximo mes de diciembre de 2026.

El contrato fue entregado al Consorcio que tendrá en sus manos la operación del segundo cable aéreo de la ciudad por más de 10 años. Este grupo operador está conformado por las empresas: Empresa Operadora de Transportes Gran América S.A.S, Empresa estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico y la Empresa Ingeniería, Tecnología y Conocimiento S.A.S (Inteckno S.A.S).

La Empresa Operadora de Transportes Gran América pertenece al Grupo Transportes Express. Express del Futuro también hace parte de la compañía, que además tiene participación en la empresa de transporte Consorcio Express.

El conglomerado de compañías transportadoras es en parte propiedad de la familia Hernández, en cabeza de Luis Hernando Hernández Patiño. Otra de las familias poderosas del transporte público en Bogotá, los Rodríguez Socha, liderados por Lucy Rodríguez Socha también son socios del grupo Gran América.

Una poderosa alianza de familias bogotanas

Estas dos familias bogotanas están en el sector desde los días de los buses tradicionales de transporte público bogotano. Han estado liderando el tema con Transportes Panamericano, Cootransmolino y Expreso Imperial. Los Hernández Patiño son socios mayoritarios, seguidos de los Rodríguez Socha.

La poderosa alianza opera buses eléctricos alimentadores y zonales del Sistema Integrado del Transporte Público de Bogotá (SITP). También cuentan con buses a gas Euro VI, vehículos que prestan el servicio en las localidades de Usme, Fontibón, Usaquén y San Cristobal con 126 unidades. Ahora incursionaron en los cables y manejarán la operación del Transmicable de San Cristóbal.

La compañía Express del futuro cuenta con una flota de 191 buses rojos que prestan el servicio en la Troncal de la calle 80 y tienen el control del Portal al occidente de la ciudad, mientras que, Consorcio Express opera la fase III de Transmilenio con más de 500 buses troncales integrados a la nueva flota de buses cien por ciento eléctricos.

Otros socios: bolivianos con experiencia en la altura de La Paz y paisas jóvenes

Por su parte, la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, pertenece al Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda de Bolivia. Tienen a su cargo la red de cables aéreos más grande de Bolivia, que funcionan en La Paz y El Alto. También opera una línea turística en Oruro. que, maneja 10 líneas de cables y mantiene alianzas con empresas de transporte público como La Paz Bus, que maneja a su vez las rutas alimentadoras de los cables aéreos en ese país.

Ingeniería, Tecnología y Conocimiento S.A.S. es conocida como Inteckno, compañía colombiana con sede en Medellín. La empresa es pequeña comparada con sus socias y lleva más de 7 años en el mercado. Está enfocada en el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos electrónicos de precisión. También diseña y fabrica maquinaria de uso industrial. El gerente general es Gustavo Mejía (CEO) y el gerente técnico, Sebastián Duque.

También le puede interesar: Así fue el primer viaje de Abelardo De la Espriella en el Metro de Bogotá

Una larga competencia por la concesión

Según el comité de Transmilenio que evalúo y analizó a todos los proponentes, Mi Cable San Cristóbal cumplía con todos los requisitos de calidad exigidos por la entidad en el proceso licitatorio. Además, según Transmilenio, fue la oferta económica más competitiva y acorde a los que pretendía la administración del Alcalde Galán.

En el proceso licitatorio participaron otros cinco proponentes. Transmilenio tuvo la oportunidad de escoger el que más se acercara a los que estaba buscando para la operación del cable aéreo de la localidad de San Cristóbal. A parte de la operación del cable, el Consorcio deberá implementar un sistema inteligente de gestión con detección automática de velocidad y programación automática de las cabinas. Igualmente deberá incluir paneles solares para la operación de las cabinas para tener eficiencia energética.

El Transmicable San Cristóbal operará con 144 cabinas con capacidad para movilizar a 4.000 pasajeros cada hora por sentido en un recorrido de 10 minutos. El cable está siendo construido por la firma Doppelmyr, empresa austríaca experta en la construcción y fabricación de cables aéreos y teleféricos a nivel mundial. Es la misma que construyó el Transmicable de Ciudad Bolívar, cuyas obras concluyeron en agosto de 2018. y Fue inaugurado 4 meses después, el 29 de diciembre. Actualmente, cuenta con 163 cabinas y moviliza unas 25 mil personas al día, es decir alrededor de 3.600 personas cada hora por sentido y beneficia actualmente a 800 mil usuarios del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá.

También puede leer: En que invertirá el alcalde de Bogotá los U$150 millones que le prestó el Banco Interamericano de Desarrollo

Anuncios.

Anuncios..