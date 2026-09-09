Así será la segunda válida del GP Colombia 2026, el plan para los amantes de las motos a solo una hora de Bogotá

Más de 600 pilotos y 27 categorías se tomarán el Autódromo de Tocancipá el 12 y 13 de septiembre en el Gran Premio BMW Motorrad 2026

Más de 600 pilotos, 27 categorías y más de 30 mil espectadores esperados marcarán la segunda válida nacional del GP Colombia 2026, que se disputará el 12 y 13 de septiembre en el Autódromo de Tocancipá. El Gran Premio BMW Motorrad reunirá delegaciones de las 17 ligas oficiales de Colombia en uno de los principales encuentros de motovelocidad del calendario nacional.

La programación comenzará el sábado con las prácticas clasificatorias oficiales. El domingo, los pilotos volverán a la pista para las carreras que definirán los resultados de esta segunda cita del campeonato, organizado por la Federación Colombiana de Motociclismo (Fedemoto).

27 categorías tomarán la pista en el GP Colombia 2026

La competencia tendrá participación en categorías de bajo, mediano y alto cilindraje, con divisiones de dos y cuatro tiempos. Entre las modalidades anunciadas están 115 Elite, 150cc, 200 Aire y Agua, CRS, Yamaha R15, Suzuki GSX S/R 150 Supersport, X-Bikes, Superbike y Supermoto.

El encuentro se dará en el Autódromo de Tocancipá sentido antihorario - pista corta, una configuración que marcará las condiciones de competencia durante esta segunda válida del año. Allí también estarán algunos de los principales pilotos nacionales y competidores internacionales invitados al evento.

La temporada tuvo su primera parada en mayo con el Gran Premio Vitrix, que registró más de 35 mil asistentes. Para la cita de septiembre, la organización proyecta una asistencia superior a las 30 mil personas y la presencia de más de 40 marcas vinculadas al encuentro.

Además, entre las novedades más importantes de este GP, se destaca uno de los grandes proyectos de la Federación: la Escuela Fedemoto, que contará con un prototipo de minimoto de 160 cm³. Por primera vez, niños desde los 9 años podrán ingresar a la pista del autódromo, cuando tradicionalmente las categorías infantiles permitían su participación a partir de los 11 años.

El objetivo de esta iniciativa es que los pequeños pilotos comiencen a desarrollar sus habilidades desde temprana edad, bajo estándares, normas y regulaciones internacionales.

Más de 35 marcas y transmisión en vivo

El Gran Premio BMW Motorrad 2026 contará con el respaldo de más de 35 marcas aliadas, entre ellas BMW, Bianchi, Suzuki, Honda, IRC, Mobil Super 4T Ultimate, Yamaha, Aprilia, Ducati y Sata. La organización también espera superar los 2 millones de visualizaciones en plataformas digitales durante la cobertura del evento.

Los aficionados que no lleguen hasta Tocancipá podrán seguir las competencias mediante la transmisión en vivo de Canal Trece, además de los contenidos digitales y el streaming dispuestos para la jornada. Se espera una visualización de más de 7 millones de personas, intentando superar la cifra alcanzada durante la primer válida.

El GP Colombia contempla tres válidas durante 2026. Después de la competencia de septiembre, el calendario tendrá su última fecha el 21 y 22 de noviembre, cuando se cerrará la temporada nacional de motovelocidad.

Así, durante dos días, el Autódromo de Tocancipá concentrará a pilotos, equipos, delegaciones, patrocinadores y aficionados alrededor de una programación que reunirá 27 categorías y cientos de competidores en busca de los primeros lugares del campeonato.

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