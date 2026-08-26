- Los usuarios de Transmilenio tendrán ahora 25 minutos más para sus transbordos en SITP

Concejo de Bogotá aumentó el tiempo de espera debido a que se redujo la velocidad en que circulan los buses por la ciudad

Para quien usa TransMilenio todos los días, 25 minutos pueden ser la diferencia entre alcanzar el destino con el mismo pasaje o tener que pagar otro: los trancones, las obras y los recorridos cada vez más largos han hecho que los 125 minutos actuales para hacer los transbordos se queden cortos para muchos usuarios, especialmente quienes viajan desde las zonas más alejadas de Bogotá. Por eso el Concejo aprobó ampliar la ventana a 150 minutos, dos horas y media, aunque la medida todavía debe ser sancionada por el alcalde para entrar en vigor.

En el momento en que implemente la medida, los usuarios del Sistema Integrado del Transporte Público de Bogotá tendrán 150 minutos para realizar los trasbordos al momento de movilizarse en los buses del SITP sin tener que pagar un pasaje adicional. Anteriormente, los usuarios tenían una ventana de tiempo de 2 horas y cinco minutos para hacer los trasbordos. Ahora ese tiempo se incrementó en 25 minutos más; es decir que son 2 horas y media para circular por la ciudad sin pagar más.

La iniciativa fue presentada por el concejal Rubén Torrado del Partido de la U. En los últimos dos años, la velocidad con que transitan los buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá se redujo entre un 6% y un 8%.

La evaluación técnica fue realizada en diciembre de 2024, por la subgerencia económica de Transmilenio. Entre 2023 y 2024. la velocidad promedio de los vehículos del SITP en las horas pico de la mañana de redujo pasando de 26,8 k/h a 24,9 k/h. La disminución fue de 6,8%, mientras que en las horas pico de la tarde la disminución fue más drástica pasando de 25,64 k/h a 23,8 k/h. Es decir que la disminución fue de 7,7%

La empresa de Transporte Masivo de Bogotá informó que el tiempo promedio de los transbordos en 2024 fue de 103,28 minutos, mientras que en 2025 aumentó a 117,32 minutos. El incremento fue de 14,04 minutos

Ante la situación, Torrado presentó el proyecto que les permitirá a los ciudadanos más tiempo para realizar los recorridos. Los bogotanos que residen en Kennedy, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Usme son quienes más sufren porque se les agota el tiempo de recorrido y, por lo tanto, llegan retrasados a sus destinos.

Por qué bajo la velocidad de los buses

Las causas de la reducción en las velocidades de los buses del SITP y el aumento en los promedios de tiempo son: obras de infraestructura que se desarrollan en los corredores viales en distintas zonas de la ciudad, bloqueo en intersecciones, vehículos parqueados en sitios prohibidos, accidentes de tráfico, protestas e incluso circulación de buses de transporte público por vías compartidas con tráfico mixto.

Actualmente, en Bogotá existen 1.200 frentes de obras en diferentes corredores viales de la ciudad, que dificultan la movilidad: Carrera 7 hacia el norte, Avenida Ciudad de Cali, Troncal de la Avenida 68 y, además, obras de la primera línea del metro de Bogotá.

Además, la iniciativa busca reducir los colados en el sistema, y garantizar que los beneficios del transbordo lleguen a los usuarios que pagan el pasaje con tarjetas personalizadas, crédito, débito y a través de medios virtuales. También a quienes utilizan recargas mensuales o periódicas de TransMipass. Así, los 25 minutos adicionales buscan aliviar los recorridos más largos sin convertir el retraso del sistema en un costo extra para el usuario.

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