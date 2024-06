Doble moral de la Andi

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La Andi a través de su presidente Bruce Mac Master y como miembro de la Organización Internacional de Empleadores OIE ante la OIT, solicitó ante la Comisión de Aplicación de Normas CAN de dicho organismo que Colombia fuera llamada a control normativo por no cumplir el convenio 159 sobre políticas públicas de empleo para discapacitados, con 23 países más en el mismo sentido por otros convenios.



Dicha situación se refiere a comentarios hechos por la Andi en 2021 durante el gobierno de Iván Duque, el cual no respondió y por lo cual no hizo parte de la memorias de la Comisión de Expertos del año 2022.



Esto constituye un artificio sacado debajo de la manga para justificar una abierta retaliación contra el gobierno del cambio de Gustavo Petro.



La Andi, desde la llegada del actual gobierno hace casi 22 meses de los 48 de su periodo constitucional, se ha caracterizado por elevar el liderazgo de su presidente Bruce Mac Master como la oposición empresarial. Para eso, además de ser su presidente, fue nombrado al final del 2023 como presidente del Consejo Gremial Nacional CGN y ahora ante la OIT, como ya se mencionó.



En esta dirección se ha opuesto y ha solicitado se hundan las reformas sociales del gobierno, dentro de las cuales para efecto de lo que aquí se señala y por tener directa relación con convenios de la OIT, se destacan la reforma pensional y laboral.



Estas reforman están en la dirección de recuperar derechos fundamentales al trabajo relativas a las pensiones y atención a la vejez y los derechos individuales y colectivos del mundo laboral.



Derechos que fueron arrebatados en los últimos 33 años por gobiernos proempresariales y neoliberales respaldados por la Andi y el CGN que fueron beneficiarios de múltiples privilegios no solo en estos campos, sino además en temas tributarios, fiscales y económicos, en desmedro de la población y en particular de los trabajadores. Gobiernos que han ampliado la desigualdad y que fueron motivo de una fuerte reacción y furia popular en su contra en el estallido social de noviembre del 2019 y recrudecido por la pandemia, en las luchas populares por 50 días desde abril del 2021, y que son la explicación del resultado electoral del 2022 para elegir al actual presidente.



Estas reformas laboral y pensional, la OIT, oficialmente mediante sendas comunicaciones las ha respaldado. Además lo ha hecho en el mismo sentido, la Comisión de Asuntos Sociales y Laborales de la OCDE y también la embajada de EE. UU. en Colombia.

Estas manifestaciones internacionales reconocen que mientras todos los gobiernos anteriores no aceptaron las recomendaciones que al respecto se les hicieron, el único que las ha tenido en cuenta para cumplirlas es el de Gustavo Petro y las incorporó en proyectos de ley que hoy se abren camino "a trancas y a mochas" en medio de la más despiadada oposición empresarial y de los partidos oligárquicos.



Es deciren Colombia, la Andi se opone a los mandatos de la OIT y de organismos internacionales que exigen cumplimiento de los convenios, pero en Ginebra solicita que Colombia cumpla el convenio 159.



Está es una típica posición, no solo oportunista, sino de abiertamente de doble moral.



Los trabajadores han expresado su rechazo a este proceder de la Andi y reconocen que es una decisión de generar ingobernabilidad en el país abonando situaciones mediáticas en la misma dirección que hoy lo hace la extrema derecha y el uribismo para, al estilo de lo acontecido en Brasil, con Dilma Rousseff y Lula da Silva, asestarle un golpe de Estado al presidente Petro, rompiendo su período constitucional y la democracia en Colombia y generando una gran incertidumbre sobre la suerte de la ya larga historia de violencia que siempre ha pagado el pueblo.



Cuando el ladrón quiere confundir y distraer a la gente, él mismo grita “cojan al ladrón”.



Posdata: la asamblea nacional popular quedó reprogramada para los días 18, 19 y 20 de julio con los mismos objetivos y tareas y en ningún momento ni se cerrará el Congreso ni los parlamentarios serán secuestrados.



