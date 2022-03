Disciplina militar: el secreto de la eterna juventud de Andrea Serna

.Publicidad.

Para Andrea Serna la fama le llegó desapercibida. Mientras desde pequeña soñaba con trabajar en un banco, cruzarse con el famoso presentador Isaac Nessim le cambió la vida. Nació en Aranzazu, Caldas, la tierra de sus adorados abuelos, pero vivió en Cali hasta los 19 años. Caleña de corazón y más que el pandebono. Aunque estudió Mercadeo y Publicidad, una propuesta para ser modelo la obligó a dejar su carrera inicial atrás.

“Yo vi una niña en el Hotel Intercontinental (...) y me recordó muchísimo a una de las modelos con las que me tocó trabajar en Tokio. Inmediatamente la vi y le dije -¿Usted quiere ser modelo?- Me dijeron que ella estaba estudiando economía y que no sabían quién era yo. Después me llamaron y ella aceptó porque quería aprender conmigo. Así nació Andrea Serna y miren hasta donde trascendió simplemente por dejarse asesorar. Incluso hoy en día me dice -Fuiste tú el que me dijiste: tú puedes- Y eso es lo que yo hago por muchísimas personas” contó el famoso presentador para Las 2 Orillas, pues fue él quien ayudó y enseñó a Andrea Serna a conquistar a los televidentes a través de las cámaras, en un inicio en RCN, y ahora en Caracol.

Cuando Andrea era uno de los talentos más preciados de RCN, incluso se interpretaba a ella misma en las mejores novelas del canal, 18 años en el mismo fueron suficientes para sentirse estancada. A pesar de que fue la plataforma donde los colombianos la conocieron por presentar la sección de entretenimiento del noticiero, Protagonistas de Nuestra Tele, Miss Universo, Factor X, el Reinado y un sinfín de programas; la decisión no fue fácil. Durante dos años, la mujer meditó la opción de salirse de RCN hasta que lo cumplió en el año 2017. Caracol no desperdició semejante talento y le abrió las puertas donde continúa demostrando que es la mejor presentadora de Colombia. Ahí llegó para presentar The Wall, un programa de concurso en la franja prime. Luego siguió con La Agencia y ahora está en El Desafío.

Su íntima amiga Jessica de la Peña le presentó al hombre con quien ahora completa más de 10 años de matrimonio y tiene una hija, Emilia, de ocho años. La distancia no fue un impedimento para que el empresario costeño Juan Manuel Barraza, hermano de la presentadora y ex Señorita Bolívar María José Barraza, conquistara el corazón de una de las mujeres más deseadas de la televisión colombiana, él vivía en Cartagena y ella en Bogotá.

En esta entrevista Andrea Serna confirma por qué sigue siendo una de las últimas divas y presentadoras veteranas que le queda a la televisión del país. Así como no deja su adicto arroz con huevo, tampoco sus pesas para

ejercitarse con más firmeza desde que presenta El Desafío. Aquí reveló más detalles de su preparación y llegada al reality más visto de Colombia:

