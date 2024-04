El día que Palestino, rival de Millos en Libertadores, casi es comprado para jugar en la liga colombiana

.Publicidad.

El 19 de marzo de 1954, fue la primera vez en la historia que Palestino y Millonarios se vieron las caras en una cancha de fútbol. Lo hicieron con motivo de una gira que estaba realizando el club chileno en tierras cafeteras y, ahora, 70 años después, vuelven a enfrentarse por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Aun así, con todo y nuevos enfrentamientos, el marco de ese primer partido guarda una historia interesante, pues fue el momento en el que el equipo de tierras australes casi se queda para siempre en la liga colombiana, al ser pretendido por unos empresarios para que jugara en Manizales.

¡El Embajador en Santiago de Chile! 🇨🇱💪🤩⚽️💙🔥 pic.twitter.com/vMVVxLtZpv — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 23, 2024

| Vea también: Él fue el verdadero papá del fútbol en Colombia: se inventó a Millos, la liga profesional y la Federación

..Publicidad..

La gira de Palestino que por poco lo convierte en un equipo de la liga colombiana

Para 1954, el equipo chileno Palestino decidió hacer una extensa gira de un mes por varios países de Sudamérica y Centroamérica, con la idea de foguear a la plantilla para el campeonato local, del cual habían quedado subcampeones en 1953. Así las cosas, los jugadores empezaron su travesía en Perú, y luego de varias goleadas en el país inca, el 18 de febrero arribaron a Cali para tener sus respectivos partidos amistosos con equipos de la que, para entonces, era una joven liga colombiana.

...Publicidad...

El 21 de febrero, Palestino se enfrentó frente a Deportivo Cali y lo goleó 1-5. Y luego, el 24 del mismo mes, vapuleó a Boca Juniors de Cali 3-7, en un compromiso donde el club chileno dio la imagen de ser invencible. En ese marco, también disputó la Copa María Eugenia Rojas en Bogotá, lo que terminó por demostrar su increíble calidad futbolística, venciendo a Corinthians, el otro equipo invitado, empatando contra Millonarios y perdiendo contra Santa Fe.

....Publicidad....

24 de febrero de 1954: Continuando su espectacular gira, Palestino de Chile derrota 7-3 al Boca Juniors de Colombia, pic.twitter.com/WbWh0cbjUr — alberto oscar moiron (@mil951rojo) February 24, 2014

| Le puede interesar: El récord que Cuadrado le quitó de las manos a esta leyenda de la selección con su nuevo título en Italia

La oferta para ser el equipo de Manizales

Fue entonces cuando al escritorio de los directivos de Palestino llegó una oferta bastante inusual, la de comprar el equipo para que jugara en la liga colombiana en la edición de 1954. Según la historia, fueron directivos del fútbol de Manizales, que por ese entonces no tenía equipo profesional, los que mandaron la propuesta, que incluso fue registrada por los periódicos de la época. "Enviada a Chile la propuesta hecha por Manizales al equipo Palestino" decía uno de los titulares, que veían como un hito la posibilidad de tener al club chileno en el fútbol colombiano.

En la ciudad de Medellín cuerpo tecnico y jugadores se enteran de la dichosa propuesta, algunos jugadores se sienten tentados por los posibles sueldos que generaban expectativa por lo que, envian a 🇨🇱 la propuesta oficial mientras preparaban su encuentro ante el Medellín

⬇️ pic.twitter.com/BJr5EvPcma — Henry Rowan Lemly (@henryrowanlemly) April 23, 2024

Aun así, de la misma forma como llegó la oferta, así fue rechazada, pues para las cabezas de Palestino, el club tenía una fama y un arraigo muy fuerte en Chile y venderlo a la ciudad de Manizales no era algo profesional. La insistencia, entonces, terminó ahí y la ciudad colombiana tuvo que quedarse sin equipo hasta 1961, cuando Deportes Caldas y Once Deportivo se unieron para darle vida a Once Caldas y entonces el fútbol profesional colombiano pudo volver a la ciudad de las puertas abiertas.