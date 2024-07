Dios, Patria y Madre, Viva nuestra Selección

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Hoy, cuando nuestra Selección se la juega en la final de la Copa América, no le daré el más mínimo espacio a la preocupación o al dolor. Quiero disponer mi corazón, por entero, al disfrute de ser colombiano.

Hay un artículo de nuestra Constitución que me encanta, es el artículo 95. Su comienzo es precioso, dice así: “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional”. Repito: “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional”.

..Publicidad..

Es un artículo que muy pocos conocen, al que muy pocos se refieren, que suele omitirse tanto en la educación y como en el debate público. “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional”. No obstante, yo siento que esta es una de nuestras grandes verdades.

...Publicidad...

Colombia es un país maravilloso. Muy por encima de nuestros grandes problemas, de los históricos y de los del momento, Colombia es un país maravilloso.

....Publicidad....

En el fondo esto es lo que la Selección desentierra en nosotros de debajo de muchos ruidos y de muchas zozobras que van acumulándose con el paso de las cotidianidades.

La Selección nos lava el alma.

La Selección es esa colombianidad que nos enaltece. Que la vemos jugar allá en el campo de fútbol y que al tiempo la sabemos llevando la genética de toda una nación. Sabemos que en cada jugada inteligente hay un pedacito de la inteligencia de nuestros hijos, que en cada derroche de valentía está la marca de la valentía con que nuestros padres aprendieron a enfrentar la vida, que en cada acto de heroísmo está la chispa de lo que somos capaces de hacer por nuestro país cuando toque.

El corazón del colombiano necesita bailar por ratos. Hoy es uno de esos días

Hay momentos que uno debe dedicárselos al corazón. Siempre hay que cuidar el corazón. Cuidar el corazón es alegrarse en la alegría, amar en el amor, reír en la risa, llorar también en la alegría. Es dejar que vibre y sufra un poquito. El corazón del colombiano necesita bailar por ratos. Hoy es uno de esos días.

Para mí, amar a Colombia es muy importante. Al punto que no podría ser feliz sin sentirme feliz de ser colombiano. No hubiera querido nacer en otra parte ni nunca me he planteado llegar a ser de otra parte. Vengo de una generación en la que a uno le enseñaban que existe una especie de jerarquía correcta de los amores: primero Dios, después la patria y después la madre. Dios, Patria y Madre, nos repetían.

Recuerdo cuando siendo muy niño mi madre me daba esta enseñanza. Recuerdo también que yo le discutía que eso no podía ser así, que cómo era eso que uno debía amar a Dios y a la patria por encima de la madre. En mi cabeza de niño me resultaba imposible pensar que pudiera existir un amor más grande que del de la madre.

Desde entonces han pasado muchos años. Me acerco a los 60 y mi madre ya no puede repetirme la lección.

Es la lección más importante de mi vida, a través de la cual vive mi madre en mí.

¡Viva nuestra Selección!