El polémico arquero de Argentina 'Dibu' Martínez habló de James ¿Qué dijo?

En la rueda de prensa previa antes del partido de la final contra Colombia que se disputará en el Hard Rock Stadium en Miami este domigo, el polémico arquero de Argentina, Emiliano 'el Dibu' Martínez, exaltó las calidades del equipo cafetero y en especial del 10 de la tricolor, James Rodríguez que ha resaltado como el mejor jugador de la Copa América.

Sobre Jamés, el 'Dibu', dijo que era un jugador con una zurda de las mejores del mundo, pero también reconoció el gran nivel de otros jugadores como Lucho Díaz, a quien conoce desde la Premier League y de quien dijo que es un delantero que lo aguanta todo. también mencionó el gran despliegue de Colombia por las bandas. "Es un juego que tengo que valorar”, dijo el arquero argentino.

Sobre la presencia de Argentina dijo: “Todos tiene un plan, hasta que se juega la final, hay muchos factores que en una final no se ven. Tenemos la fortuna de jugar y ganar las finales, pero las finales se juegan. Se tratan de jugar, pero cuando ya no hay más plan y cuando las cosas no te salen, el corazón juega un papel muy importante en eso”.

