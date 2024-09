Diez éxitos que se espera que pongan a vibrar el Festival Estéreo Picnic; ya hay artistas confirmados

.Publicidad.

Por fin se anunció el cartel del Festival Estéreo Picnic y aunque en redes ya se habían filtrado varios de los nombres principales, la selección completa con alrededor de 70 artistas, entre locales, nacionales e internacionales, emocionó a más de un fanático en redes sociales y en City U, que fue el lugar elegido por Páramo Presenta para hacer el anuncio.

Además de los nombres que se filtraron, como las cantantes de poprock Olivia Rodrígo y Alanis Morissette o las figuras pop Shawn Méndes y Justin Timberlake, ahora el cartel se completa con figuras mundialmente famosas como Incubus, The Black Keys, The Hives, Empire Of The Sun, Justice, Foster The People, entre otras.

..Publicidad..

En el cartel también se destacan talentos latinos como Mon Laferte, Nathy Peluso, Danny Ocean o Hermanos Gutierrez y la cuota colombiana conformada por artistas de reggaetón como Kapo y Pirlo, pero también por proyectos de rock y pop como LosPetitfellas, Lunalé o Armenia.

...Publicidad...

Así que a continuación les compartimos el cartel oficial y les recordamos diez exitazos que seguramente retumbarán el Parque Simón Bolívar en marzo de 2025.

....Publicidad....

"Good 4U" de Olivia Rodrígo

La artista que comenzó con series de Disney como High School Musical, cautivó el mundo de la música con su debut Sour de 2021. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, en parte porque su disco muestra a la artista pop en una faceta de cantautora con influencias de rock que la ha hecho destacarse como una propuesta única en su género. Con más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify, "Good 4 U" es uno de los mayores éxitos de la estadounidense, un tema infaltable para su show en Colombia.

"Beautiful things" de Benson Boone

Esta es una de esas canciones que seguramente conocen la mayoría de los lectores de este artículo, sin tener la menor idea de quién lo canta. También estadounidense, el cantante se ha hecho famoso por su megahit "Beautiful things", pero también por otros temas como "In the stars" o "Slow it down", que también acumulan varios cientos de millones de reproducciones en plataformas.

"Ohnana" de Kapo

El reggaetonero emergente colombiano pegó su éxito "Ohnana" en redes sociales como TikTok y logró viralizar una parte de su siguiente éxito llamado "Uwaie", incluso antes de que fuera estrenado el video. Desde hace semanas que se habla de un remix de "Ohnana", una nueva versión en la que participarían Ryan Castro y Maluma. Pero de momento no ha sido presentado.

"Bye bye bye" de Justin Timberlake (original de NSYNC)

Aunque Justin Timberlake ha hecho fama cantando sus propias canciones como "Señorita", "Cry me a river" o "Mirrors", no sería descabellado pensar que en el mismo momento en que el mayor éxito de su banda anterior NSYNC está incluido en una película de superhéroes, el artista nos deleite cantándola en el Simón Bolívar.

"Antes de morir" de LosPetitfellas

Algo parecido ocurriría con el que, según las reproducciones en plataformas, sería el mayor éxito de la agrupación bogotana LosPetitfellas. Y más en un momento en el que están celebrando el décimo aniversario del álbum debut Historias Mínimas, por lo que el show del Estéreo Picnic seguramente tendrá incluida esta canción.

"Drive" de Incubus

Si bien es cierto que Incubus nos visitará en el marco de celebración de las poco más de dos décadas de la salida de su álbum Morning View, el más éxito en términos comerciales que lanzó la banda de California. También es cierto que en los sets que ya han tocado en sus primeros shows de aniversario en Estados Unidos han incluido canciones que no pertenecen a este álbum como "Vitamin", "Pardon me" y su canción más famosa: "Drive".

"Tu falta de querer" de Mon Laferte

Aunque Mon Laferte no es la favorita de las emisoras de pop latino, lo que sorprende porque en algunas de ellas sí le dan cabida a Kany García, que en reproducciones está por debajo de esta chilena que saltó a la fama viviendo en México, el alcance de la intérprete de "Tu falta de querer" es impresionante. Acaba de llenar un Movistar Arena y miles o millones de videos en TikTok han sido musicalizados con alguna de sus canciones. Referente feminista indiscutible y muy querida por mujeres de todo el continente, probablemente será una de las artistas a quien más le coreen sus canciones.

"Me rehúso" de Danny Ocean

Al igual que muchos artistas que emergen en tiempos de éxitos digitales, a Danny Ocean le llegó el estrellato por sorpresa. Un día hizo una canción pensando en los migrantes venezolanos que como él tienen que ir y dejar a la mujer que aman, sin saber que al poco tiempo su canción estaría sonando en bares y discotecas de todo el mundo. A lo largo de su carrera el también intérprete de exitazos como "Fuera de mercado" y "Dembow" ha seguido cosechando éxitos, pero definitivamente es esta la canción que enloquecerá a sus seguidores colombianos.

"Ironic" de Alanis Morissette

Himno adolescente noventero por excelencia. Muchos no lo recuerdan o no lo vivieron, pero cuando Alanis Morissette salió, era raro ver en pantallas a una mujer con ese nivel de rebeldía. Por ejemplo, otra de sus canciones más famosas, es un desahogo en el que le canta al tipo que presuntamente le había sido infiel a ella, sin pelos en la lengua y con frases tan directas como: "Fue una cachetada en la cara, qué rápido me reemplazaste y sé que piensas en mi mientras te la c...".

"Me bebí tu recuerdo" de Gali Galiano

El público del Festival Estéreo Picnic ya está acostumbrado a que le mezclen íconos del rock y el pop con musiquita de rumba decembrina y éxitos de cantina. Y entre estos últimos, un infaltable tenía que ser el gran Gali Galiano, quien además de esta canción seguro nos deleitará con temazos como "De que duele duele" o "La cita".

| Lea más: ¿Cuánto cuesta hacer el Festival Estéreo Picnic 2024?