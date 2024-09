Cinco artistas que podrían venir al Estéreo Picnic y las razones que comprobarían estas teorías

.Publicidad.

En las últimas semanas el festival Estéreo Picnic anunció la venta de sus entradas en etapa de Creyentes, es decir, aquellas que son más económicas porque se venden sin que el público sepa quienes serán los artistas invitados. Pero ahora que la etapa está agotada, la organización anuncia que el próximo martes 3 de septiembre publicará el cartel del evento.

No serán los únicos, sus festivales hermanos Lollapalooza Argentina, Loollapalooza Brasil y Lollapalooza Chile también revelarán sus artistas invitados. Por lo general, los artistas principales de estos eventos suelen ser los mismos del Estéreo Picnic, tal como ocurrió el año pasado con invitados como Blink 182, The Offspring o Sam Smith, por mencionar algunos.

Pero este año la dinámica tiene un componente adicional y ese es que Páramo Presenta, la productora organizadora, está regalando entradas a quienes acierten la mayor cantidad de artistas y en el menor tiempo posible.

El juego funciona de la siguiente manera. Cuando el visitante de la página entra en la sección de Profecía, tiene que escribir los artistas principales, los intermedios y los invitados nacionales. El premio a quien acierte en el menor tiempo posible será de un combo de 4 días en el sector de VIP.

Aquí también hemos hecho nuestra propia profecía y a continuación le decimos cuáles son las cinco agrupaciones que podrían estar incluidas en la programación del festival que se realizará a fines de marzo de 2025.

Justin Timberlake

El medio colombiano Musictrends Col notó que Lollapalooza Brasil había compartido el cartel, pero con los nombres borrosos. Da la casualidad que en la parte del artista principal, sería difícil poder meter a otro headliner que no sea el exintegrante de NSYNC, quien también se ha hecho famoso como solista. De ser así es probable que canciones como "Cry me a river", "Sexy back o "Can't stop de feeling" suenen muy pronto en el Parque Simón Bolívar. ¿Y quién sabe? Quizás el ex de Britney nos deleite con la canción de moda, "Bye bye bye", que aparece en la nueva película de Deadpool.

Incubus

Luego de tenernos durante semanas con las ansias de una gira por nuestro continente, los intérpretes de Drive sorprendieron publicando una gira por la región, donde no sólo se incluyen Argentina o Chile, sino presentaciones en países que tienen menos tradición de conciertos que Colombia como Perú o Costa Rica. El otro detalle es, de momento, que la gira latinoamericana de Incubus comienza el 18 de marzo en San Juan y termina 12 de abril en Lima. Por lo que no sería descabellado pensar que podrían estar incluidos en el próximo Estéreo Picnic.

Tool

En Argentina, la forma de jugar con las ansias del público fue a través de un comercial repleto de referencias y un juego de herramientas sería una de las más obvias. De igual manera, volviendo al cartel de Lollapalooza Brasil, sería difícil encajar otra banda de cuatro letras, que tenga el peso para ser cabeza de cartel y que esta no fuera la agrupación recordada por clásicos como "AEnema", "Schism" o "Parabola". Amanecerá y veremos.

Olivia Rodrigo

Otra de las que parece vislumbrarse en el cartel, famosa por canciones como "Vampire" o "Traitor", a quien Gwen Stefani de No Doubt invitó a cantar en su concierto de regreso de este año en Coachella. Aunque hay otras personas que aseguran que lo que realmente dice en esa parte del cartel de Lollapalooza Brasil es Avril Lavigne.

Alanis Morissette

Además del sombreado del cartel, muchos fanáticos notaron que en el comercial de Lollapalooza argentina aparecía un inconfundible gorrito, que es parecido al que la canadiense usa en la canción "Ironic" de mediados de los noventa. Durante su época de gloria, Alanis Morissette también tuvo grandes éxitos como "Head over feet", "Thank U", "Uninvited" y su propia versión de "King of pain", original de The Police.