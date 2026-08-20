Sin escándalos, videos virales ni ruido: así fue el camino de Jhon Lucumí a Juventus

El defensor colombiano llegó al equipo italiano por 19,5 millones de euros, después de pasar por Deportivo Cali, Genk y Bologna

La jugada continúa y Lucumí vuelve a su posición. Nadie se detiene a celebrar la jugada. Tampoco hay fotos para las redes sociales. En un partido, muchas de las acciones que explican el trabajo de un defensor desaparecen apenas ocurre la siguiente jugada.

Ese es precisamente el terreno en el que el colombiano ha construido su carrera. Su nombre no suele aparecer por una celebración extravagante o una polémica por fuera de la cancha, sino por aquello que ocurre cuando un atacante intenta avanzar y encuentra el camino cerrado. A los 28 años, esa forma de entender el puesto lo llevó desde las canchas de Cali hasta uno de los clubes más importantes de Italia.

El último capítulo se escribió el 17 de agosto de 2026, cuando Juventus acordó pagar 19,5 millones de euros fijos más 2 millones en variables por el defensor y aseguró su contrato hasta junio de 2030.

Un niño que empezó en las canchas de Cali

Mucho antes de Juventus, Lucumí era un niño que llamaba la atención en el fútbol del Valle del Cauca.

El cazatalentos Mérico Orbien fue uno de los primeros que notó sus condiciones. Vio a un futbolista de gran estatura, zancada larga y características que podían funcionar para defensa central. El proceso continuó con el acompañamiento de su familia y lo llevó a las divisiones menores del Deportivo Cali.

En 2015, llegó el momento que cambia cualquier carrera. Lucumí tenía 17 años cuando debutó como profesional con el equipo azucarero. Todavía no había Serie A, estadios europeos ni convocatorias mundialistas. Sí, en cambio, un joven defensor intentando ganarse un lugar en el fútbol profesional.

Tres años después, en 2018, apareció el primer viaje intercontinental. Lucumí dejó Colombia y se incorporó al K. R. C. Genk, en Bélgica. Allí comenzó a construir una carrera lejos de su país y a acostumbrarse a un fútbol con nuevas exigencias.

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Bélgica y una Copa Italia

Allí, el defensor acumuló más de 130 partidos oficiales y experiencia mientras avanzaba en su proceso de formación. También logró títulos locales antes de que llegara la oportunidad de jugar en una de las cinco grandes ligas europeas.

En 2022, Lucumí aterrizó en Italia para incorporarse al Bologna F. C. El cambio significaba competir cada semana en la Serie A, una liga en la que la organización defensiva y la lectura de las jugadas ocupan un lugar central. El famoso catenaccio que encierra a los equipos atrás y hace inexpunable la portería. Justo es estilo para Lucumí.

Fue en el estadio Renato Dall'Ara donde su carrera tomó otra dimensión. Temporada tras temporada, el colombiano ganó protagonismo en la defensa del Bologna y se consolidó en el equipo que conquistó la Copa Italia en 2025.

A esas alturas, su recorrido ya tenía una secuencia definida: Deportivo Cali, Genk y Bologna. Tres clubes, tres países y una evolución que ocurría principalmente lejos del ruido que suele acompañar a las grandes figuras.

La Selección Colombia y el Mundial de Jhon Lucumí

Sin embargo, con la Selección Colombia no todo ha sido un jardín de rosas. Su camino con la 'Tricolor' tuvo un tropiezo en 2024, cuando siendo titular en el debut de la Copa América contra Paraguay, una lesión muscular redujo su participación en el torneo.

El fútbol, como la vida, da revancha: la siguiente oportunidad llegó dos años después. El escenario era el Mundial 2026.

Lucumí disputó cinco partidos con la Selección Colombia durante la Copa del Mundo y terminó con un 93 % de precisión en sus entregas. Cada salida desde el fondo, cada duelo y cada intervención sumaron minutos a una trayectoria internacional que ya tenía varios años.

Aunque el equipo nacional salió en cuartos de final en un doloroso encuentro contra Suiza, el Mundial terminó funcionando como una nueva vitrina para el defensor. Lucumí ya tenía detrás una década de fútbol profesional y varias temporadas compitiendo en Europa.

De Bologna a la Juventus

En la Juventus, Lucumí se encontrará con Luciano Spalletti, entrenador del equipo desde octubre de 2025. El estratega italinao no ha dudado en llenar de elogios al colombiano por su potencia física y su carácter en la cancha.

También llegará a un club con una historia marcada por grandes defensores. Uno de ellos es Giorgio Chiellini, quien actualmente forma parte de la estructura institucional de Juventus como Director de Asuntos del Club, y quien junto a Bonucci y Barzagli formaron parte de una de las grandes generaciones defensivas de la 'Vecchia Signora'.

El central de 28 años llega, entonces, a un lugar donde los defensores han construido capítulos importantes, pero ahora deberá escribir el suyo con la misma sencillez que lo puso en la élite del fútbol mundial.Así ha avanzado buena parte de la carrera de Jhon Lucumí: sin grandes hazañas, pero acumulando partidos, kilómetros, títulos y oportunidades hasta llegar a Turín. Ahora será la camiseta de Juventus la que pondrá a prueba ese fútbol silencioso que comenzó a construir cuando apenas tenía 17 años.

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