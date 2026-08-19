- El carro todo terreno en el que la gobernadora de Chocó recorre las zonas más afectadas

Nubia Córdoba bautizó como “Riesgo Ranger” al todoterreno Polaris con el que transita por zonas de difícil acceso tras el terremoto

Quibdó no es una ciudad fácil de recorrer. Hay calles estrechas, barrios donde los vehículos grandes tienen dificultades para entrar y zonas en las que las motos terminan siendo el medio de transporte más práctico. Sus habitantes aprendieron a moverse así, entre caminos angostos y una geografía que no siempre permite el paso de un carro.

Quibdó, Chocó.

El terremoto que sacudió al Chocó cambió esa rutina. Las vías quedaron afectadas y, en medio de la emergencia, llegar a algunas zonas se convirtió en una tarea todavía más difícil. Los vehículos grandes podían transportar ayudas y equipos de rescate, pero no siempre tenían la posibilidad de entrar hasta los lugares donde estaban las personas afectadas.

Entonces apareció un vehículo diferente. No era una camioneta de emergencia ni uno de los grandes camiones que suelen verse después de una tragedia. Era un todoterreno compacto, diseñado para atravesar terrenos complicados y que la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, terminó bautizando como el “Riesgo Ranger”.

El vehículo comenzó a ser utilizado para recorrer las zonas afectadas de Quibdó y otros lugares a los que resulta difícil llegar tras el sismo de magnitud 7,4 que ha dejado 314 fallecidos, 262 desaparecidos y 4.437 heridos.

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Su tamaño le permite moverse por caminos donde un vehículo convencional tendría problemas, mientras que su diseño está pensado para responder en terrenos exigentes.

El todoterreno detrás del “Riesgo Ranger”

Se trata de un Polaris Pro XD Full-Size Crew, modelo de trabajo de la marca estadounidense Polaris. No fue concebido como un vehículo de lujo ni carro familiar. Mucho menos con la intención de llegar a zonas afectadas por un sismo. Su propósito está en otro lado: la industria, el transporte de carga y el trabajo en terrenos difíciles.

El modelo cuenta con tracción 4x4 y una capacidad de remolque de hasta 1.134 kilogramos, características que podrían resultar útiles en medio de una emergencia como la que atraviesa el Chocó. Además de permitir el desplazamiento por zonas complicadas, su capacidad puede convertirlo en una herramienta para transportar equipos o ayudas hacia lugares de difícil acceso.

Según ha contado la propia gobernadora, el vehículo fue entregado por la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien lo habría recibido directamente de Polaris.

Detrás del “Riesgo Ranger” está una compañía con más de 70 años de historia. Polaris fue fundada en 1954 en Minnesota, Estados Unidos, por Edgar, Allan Hetteen y David Johnson. La empresa comenzó fabricando motos de nieve y terminó convirtiéndose en uno de los principales fabricantes de vehículos recreativos y todoterreno.

Hoy, su catálogo incluye vehículos todoterreno, motos de nieve, motocicletas, vehículos de tres ruedas y embarcaciones. En Colombia, la marca comenzó a tener presencia en 2020 a través de Autocolombiana, compañía que asumió su representación e importación exclusiva en el país.

El modelo que ahora recorre el Chocó tiene poco que ver con la recreación. En medio de una emergencia en la que no todos los caminos están abiertos para los grandes vehículos, su utilidad está precisamente en poder avanzar donde otros deben detenerse.

Así, mientras los habitantes de Quibdó intentan recuperar poco a poco la rutina que tenían antes del terremoto, la gobernadora ha encontrado en un pequeño todoterreno una herramienta para enfrentar uno de los mayores desafíos de la emergencia: llegar hasta los lugares donde la ayuda todavía tiene que abrirse camino.

De ese modo, la tarea de la gobernadora Nubia Córdoba en su todoterreno Polaris cobra dimensión en un departamento que enfrenta una emergencia de enorme escala: el terremoto deja 314 fallecidos, 4.437 heridos y 262 desaparecidos, mientras 30.664 viviendas quedaron destruidas y otras 136.946 averiadas.

La emergencia, además, afectó 352 centros de salud, 3.470 centros educativos y 4.971 centros comunitarios, lo que convierte el acceso a las zonas afectadas en una de las claves de la recuperación como lo mencionó Córdoba.

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