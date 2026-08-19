- Las 5 localidades de Bogotá donde cada 5 minutos roban a una persona

El raponazo y el cosquilleo son los métodos más utilizados por los delincuentes: Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo encabezan este preocupante listado

El raponazo y el cosquilleo son los métodos más utilizados por la delincuencia. La oscuridad de la noche es su principal aliada y el sistema de transporte masivo Transmilenio es el escenario preferido, mientras que el celular es el principal objetivo en los robos a la ciudadanía.

En la capital del país más de 300 personas son víctimas de robo cada día. En promedio cada 5 minutos un ciudadano es presa fácil de los delincuentes. Las cifras indican que cada hora en la ciudad 13 personas son hurtadas, con una tasa 693,9 robos por cada 100 mil habitantes durante los primeros 6 meses de 2026.

Entre los meses de enero a junio de este año, la secretaría de seguridad de Bogotá, con Cesar Restrepo a la cabeza, indicó que se registraron más de 55 mil casos de robos a personas, según el informe entregado por la entidad a la Concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático Diana Diago.

Cifras que preocupan

La Policía Metropolitana de Bogotá, junto a la Fiscalía General, ha reportado la captura de más de 17.000 personas por diferentes delitos de alto impacto, que se cometen en la ciudad. Entre ellos, el más frecuente es el hurto a personas. En 2025, las localidades de Bogotá que más sufrieron en ese sentido fueron Kennedy, Engativá y Suba. Allí, los ciudadanos reportaron la gran mayoría de denuncias y robos.

El año pasado, en Bogotá, las autoridades registraron más de 88 mil denuncias por este tipo de delitos. Sin embargo, al final hubo una reducción del delito de 5,7% con respecto a 2024, donde se registraron 99.397 casos. Mientras tanto, entre enero y julio de 2025 se registraron en Bogotá 75.520 hurtos a personas, frente a 75.454 en el mismo periodo de 2024: fueron 66 casos más, equivalentes a un incremento de 0,09 %, prácticamente el mismo nivel del año anterior.

En 2025, las localidades con mayor número de casos, al igual que en lo que va corrido de este año, fueron Suba, Engativá y Kennedy, que concentran los mayores registros de este delito en la ciudad. Ese hecho demuestra que la situación, a pesar de la leve mejoría, sigue siendo preocupante en las mismas zonas durante este año.

En lo que va corrido de 2026, la situación no mejora. En el interior de las estaciones de Transmilenio, los casos de hurtos reportados alcanzaron los 3.600 casos, convirtiendo al sistema de transporte masivo en uno de los lugares favoritos de los delincuentes y más temidos por los ciudadanos.

Las localidades de Bogotá más afectadas por este delito de alto impacto son Suba con 5.470 casos, Engativá con 5.262 Kennedy con 4.622 hurtos, Chapinero 4.362 y Teusaquillo con 3.943. Estas cinco zonas concentran el 43% de los robos que se cometen en la ciudad, 4 de cada 10 robos denunciados por la ciudadanía ocurrieron allí.

En la lista de localidades más afectadas por la inseguridad siguen Usaquén con 3.775 casos, Fontibón con 3.361, Santa Fe con 3.314, Puente Aranda con 3.050 y Bosa con 2.951. Ante la preocupante situación, la Concejal Diago pidió al alcalde Galán reconsiderar la permanencia de Cesar Restrepo en la secretaría de seguridad de Bogotá.

Las horas más críticas son las madrugadas ya que concentran el 28% del delito. En el primer semestre de 2026, fueron víctimas 30.991 hombres y 24.906 mujeres. Los escenarios más recurrentes para cometer los hurtos son los paraderos de buses, los parques y las vías, mientras que el elemento más hurtado continúa siendo el celular, debido al millonario negocio que mueve el mercado negro.

La modalidad más utilizada por los delincuentes es el cosquilleo, frecuente en lugares de alta congestión de personas y donde se registra mucha aglomeración como las estaciones y buses de Transmilenio. Allí, los ladrones aprovechan el descuido de los ciudadanos para robarles el celular, maleta o bolso sin ejercer algún tipo de violencia física.

Los hurtos a las personas se cometen con arma de fuego y arma blanca. La moto y la bicicleta son el medio favorito de los delincuentes. Los sectores comerciales de Chapinero y Teusaquillo son zonas donde el raponazo es repentino y frecuente, mientras que el uso de escopolamina para sedar a las víctimas de guro se incrementa en las noches y las zonas de entretenimiento.

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