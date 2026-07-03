Los Lozada aliados a una empresa francesa se quedaron con la billonaria licitación para los buses de Transmilenio

La Gerente General de la Empresa de Transporte Masivo de Bogotá Transmilenio, María Fernanda Ortiz Carrascal, antes de dejar su cargo para pasar a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, tras la renuncia de Claudia Díaz el pasado 16 de junio, adjudicó el contrato para la provisión de 269 buses, de los cuales 157 son articulados y 112 serán biarticulados cien por ciento eléctricos, a la Empresa Promesa Sociedad Futura E- BRT Móvil provisión S.A.S, por ser la firma que presentó la oferta más económica para la entrega de los vehículos al sistema.

Dicha empresa no sólo proveerá los buses, sino que también diseñará, suministrará, instalará y mantendrá los sistemas de carga eléctrica en el patio portal El Vínculo, ubicado en el municipio de Soacha, y también en el patio de la Avenida Caracas con calle sexta. Además, instalará y mantendrá un sistema de generación fotovoltaica en el patio portal El Vínculo. La implementación de dicha infraestructura marca el comienzo de la operación del sistema Transmilenio en la fase número IV.

La Empresa Promesa Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S, a quien Ortiz le entregó el contrato, está conformada por las empresas: Buses S.A.S y Transdev Colombia Holding S.A.S. La compra de los 269 buses para la fase IV del sistema hace parte del convenio de cofinanciación suscrito entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, por medio del CONPES 4168 de 2025 y por un valor de $1,5 billones. La nación aportó el 62,4% y la Alcaldía el 37,6% restante.

En dicho proceso, adelantado por Transmilenio, participaron varios proponentes. Aparte de la empresa beneficiada con la adjudicación del contrato, también estuvieron en el proceso Somos Provisión S.A.S y Estructura Plural ZEMobility Terpel, lo que permitió a la gerencia del sistema de transporte masivo escoger al proveedor de los nuevos buses.

La empresa Buses S.A.S, que integra la sociedad para la entrega de los vehículos eléctricos a Transmilenio, pertenece al poderoso Grupo Fanalca de la Familia Losada, en cabeza de Joaquín Losada Fina, Presidente Ejecutivo de la compañía, con mucha experiencia en el transporte masivo del país. A este grupo pertenecen otras empresas como Honda Motos, dedicada al ensamblaje y venta de motos en Colombia y también Honda Autos, que trabaja en compra y venta de carros importados.

La empresa Transdev Colombia Holding es una multinacional de origen francés que opera transporte público a nivel internacional y llegó al país hace más de 20 años. Junto al Grupo Fenalca, se ha convertido en uno de los operadores más grandes del sistema para la gestión de buses tanto diésel como eléctricos para Transmilenio. Transdev está controlada por el gigante grupo francés Caisse Des Depots y Rethmann.

La fase IV del sistema es también conocida como la Nueva Era y arrancó con la adjudicación de dicho contrato para la compra de los 269 buses articulados y biarticulados para la fase II y III de Soacha, la Avenida Carrera 68 y la Avenida Ciudad de Cali. Los vehículos entrarían en operación a finales de 2026 y principios de 2027 de forma progresiva y de acuerdo con el cronograma estipulado por la Administración del Alcalde Carlos Fernando Galán.

Con la entrada en funcionamiento de la nueva flota, Transmilenio pasaría de 2.203 a 2.472 buses, aumentando su oferta en un 12% con 50.300 cupos nuevos.

Los nuevos buses, además, reforzarían la operación en la troncal de la carrera 30. Con la entrada en operación de la fase VI de Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, Transmilenio avanza en su transición hacia un sistema más limpio, moderno e incluyente como lo afirmo la saliente gerente María Fernanda Ortiz.

Anuncios.

Anuncios..