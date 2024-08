Todo lo que tiene que saber sobre el Chicharrón Fest ; fechas, precios y más

.Publicidad.

Bogotá se prepara para darle la bienvenida a una nueva edición del popular Chicharrón Fest. Propuesta que ha sido un éxito total en la capital del país; de hecho, en la primera edición 2023, consiguió reunir a más 140 restaurantes que participaron. Ante tales números, se espera que con su regreso, repita tal hazaña. Basta con decir que lograron vender más 132.000 platos, para entender la acogida de este festival. Ahora bien, si usted es amante de la carne de cerdo, en especial del chicharrón, no se puede perder esta nueva edición. Le contamos todos los detalles para que vaya preparando el estómago para disfrutar de este plato y por un precio la verdad, bastante razonable.

Precios y detalles de la nueva edición del Chicharrón fest

Cuando decimos que estamos a puertas de que inicie, es porque es así. En esta ocasión, el Chicharrón Fest iniciará el próximo lunes 12 de agosto y finalizará el lunes 19 de agosto. Como quien dice, no hay excusa para no ir, antojarse y disfrutar de algún plato de los competidores. Está nueva edición tiene varios detalles que son muy llamativos y con los que esperan cautivar al público local. Los participantes, que seguramente ya están definidos, tendrán que presentar crear un plato original el cual debe estar acompañado de un nombre igual de llamativo a su plato. Con este plus, el festival del chicharrón buscará llamar la atención de todos los paladares y seguramente lo conseguirán.

Ya llega a Bogotá el Chicharró Fest

Ahora bien, otro de los puntos importantes, que ya se definió, es la porción que deberá tener cada plato. Según información oficial, cada porción que se dé, tendrá que ser de 230 gramos. Pero ¿Cuál será el valor de cada plato? Bueno, quienes asistan a uno de los restaurantes que compiten, podrán probar su propuesta por tan solo $19.000. De esta manera, buscan tener un mayor impacto entre el público; además se cumpliría la iniciativa de poder apoyar el mercado y restaurantes de la capital.

Aproveché esta oportunidad única y pruebe todo el chicharrón que sea posible. Eso sí, aún no se conoce cuál será la ruta que tendrá este gran evento, aunque sí hay ciertos puntos confirmados. Aún así, es seguro que será una experiencia gastronómica única. Si desea más información, podrá ingresar a la página de Fest Colombia y conocer más detalles del Chicharrón Fest.

Vea también: