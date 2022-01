De mentirosa catalogó la experta Catalina Botero a la Procuradora Cabello

.Publicidad.

La ex decana de derecho de la Universidad de los Andes, quien le ha seguido la pista a la Corte Interamericana de Derechos humanos y otras instancias de internacionales, paró con este duro trino a la Procuradora Margarita Cabello, a quien no dudó en decirle que los funcionarios publicos no deberían mentir.

Señores @PGN_COL esto es mentira. Los cargos no se crean para dar respuesta a la @CorteIDH pues esta entidad nunca ha solicitado el aumento de la planta. Lo que solicitó fue la reducción de funciones. Los funcionarios públicos no deberían mentir. https://t.co/bH4IIDQU0h — Catalina Botero-Marino (@cboteromarino) January 5, 2022

-Publicidad.-

Esta fue su furiosa reacción al comunicado que ha hecho circular la Procuraduria para justificar la creación de 1200 nuevos cargos con unos altísimos costos en el presupuesto.

Publicidad.

También en el fin de año la directora de Planeacion Nacional, Alejandro Botero logró echar a andar una reorganización de la entidad con la que eliminó 77 cargos pero creo 193 entre estos dos nuevas subdirecciones, que el ex director de la misma entidad Luis Fernando Mejia describe como “equivalentes en jerarquía y salario a 4 vicemininistros, más que cualquier ministerio”

Con la reforma del pasado 30 de diciembre, el @DNP_Colombia pasará de tener 2 a 4 subdirectores generales, equivalentes en jerarquía y salario a 4 viceministros, más que cualquier otro ministerio del país. Me pregunto si es algo estrictamente necesario y, además, oportuno. — Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) January 3, 2022

Por su parte, MinDefensa Diego Molano tambien aprovechó la recta final del año para el 30 de diciembre lograr la aprobacion del decreto para eliminar 29 cargos y crear 48. Las tres costosas movidas que van en contravía de la cacareada austeridad pregonada desde la Casa de Nariño.