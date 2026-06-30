De la Espriella le suelta el empalme al vicepresidente Restrepo mientras visita cuatro emblemáticos santuarios  

Empezó el recorrido de acción de gracias en Riohacha y luego viajó a San Pedro de los Milagros, pasó por las Lajas y remató en Bogotá

El presidente Petro emprendió viaje hacia Roma donde Iván Velásquez, el embajador ante el Vaticano, logró una audiencia con el Papa Leon XIII mientras en Colombia le delegó al ministro de hacienda Germán Ávila, la coordinación del empalme. Su contraparte será el vicepresidente Jose Manuel Restrepo y por primera vez no hubo encuentro entre el Presidente saliente y el entrante en la Casa de Nariño para dar instalar los equipos de empalme.

Así sucedió con Iván Duque y Gustavo Petro

El presidente electo decidió mejor iniciar un recorrido por 4 Santuarios emblemáticos del país. El plan era llegar con su esposa Ana Lucia Pineda hasta Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá pero las condiciones climáticas no les permitieron aterrizar y siguió entonces en el Santuario del Divino Niño en Bogotá. Ya había estado en la catedral de Riohacha y en el venerado santuario de Las Lajas.

Ayer culminamos el segundo día de la Peregrinación de la Esperanza por la Patria Milagro, una ruta de acción de gracias para poner el presente y el futuro de Colombia en las manos de Dios.



Iniciamos esta jornada en el Santuario del Señor de los Milagros, en San Pedro de los… pic.twitter.com/PGYaFL6fy1 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 28, 2026

En todos los lugares, a excepción de la visita a Ipiales en el sur de Colombia, el presidente electo aprovechó para reunirse con los gobernadores. Empezó con el gobernador Jairo Aguilar De Luque de La Guajira donde selló compromisos del departamento de donde proviene su gran amigo el senador Alfredo De Luque quin aspira a ser el presidente del Congreso y juramentar con la banda presidencial al Presidente que empieza a gobernar el próximo 7 de agosto.

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¡Cesó la horrible noche para Bogotá!



Le reiteré al alcalde Carlos Fernando Galán que la capital contará con todo el respaldo del Gobierno Nacional.



Trabajaremos de manera articulada para devolverles a los bogotanos la seguridad, el orden, la movilidad y las oportunidades que… pic.twitter.com/PtL5M8X4BB — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 28, 2026

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendon esperó a De la Espriella en el municipio de San Pedro de los Milagros donde reconoció su compromiso con los antioqueños quienes contribuyeron de manera definitiva con su victoria.

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán aprovechó también la visita a la iglesia del Divino Niño para provocar su encuentro con el presidente electo quien afirmó: “cesó la horrible noche para Bogotá”.

Recibimos en San Pedro de Los Milagros al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA, su esposa y equipo. El nuevo mandatario de los colombianos cuenta con Antioquia que está de pie y seguirá en defensa de la seguridad y libertad. pic.twitter.com/7Ng77SGtDs — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 27, 2026

El gobernador de Nariño no hizo viaje a Ipiales y es de recordar que Luis Alfonso Escobar no solo es del Pacto Histórico sino que ha sido un alfil clave de la Paz total una propuesta que De la Espriella ha dado por enterada.

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