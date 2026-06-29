El Gaula y sus comandos antisecuestros estrena lujosa casa que perteneció al narco Pacho Herrera

Localizada en Cali fue entregada por la directora de la SAE, al teniente coronel Mauricio Andrés Medina comandante del Grupo Gaula militar del Valle

Varias mansiones que pertenecieron a reconocidos narcotraficantes pasarán a ser utilizadas por el Gaula para combatir el secuestro y extorsión en diferentes regiones del país. Las propiedades que durante décadas estuvieron al servicio del crimen organizado y sus excentricidades tendrán, ahora, un propósito completamente distinto.

Uno de los inmuebles fue la residencia que perteneció a Helmer Herrera Buitrago, alias "Pacho" Herrera. La vivienda, de 661 metros cuadrados y ubicada en el barrio Cuarto de Legua en Cali, fue entregada por la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, al teniente coronel Mauricio Andrés Medina Vergara, comandante del Grupo Gaula Militar Valle.

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Medina Vergara es profesional en Ciencias Militares y cuenta con formación en estrategia y administración. Su nombre ha estado vinculado a importantes operaciones contra la delincuencia en el Valle del Cauca, entre ellas la captura de alias "Piquiña" en Cali y la liberación de un empresario secuestrado en el municipio valluno de Jamundí.

La estrategia también llegará a Antioquia. Allí, el Gaula recibirá una lujosa casa de 1.798 metros cuadrados, ubicada en el sector de El Poblado, en Medellín. El inmueble perteneció a los hermanos Galeano y Moncada, antiguos socios de Pablo Escobar dentro del Cartel de Medellín. Dos de ellos, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, fueron asesinados por el capo y sus secuaces en la Cárcel de La Catedral en la madrugada del 4 de julio de 1992.

Tras los asesinatos, la propiedad quedó en manos de su esposa, Dolly Victoria Álvarez Ríos, conocida como "La Patrona". Las autoridades la señalaron de administrar parte del patrimonio del clan Moncada mediante estructuras de testaferrato.

Con el paso de los años, la Fiscalía ocupó múltiples bienes de esa organización criminal y la administración quedó a cargo de la Sociedad de Activos Especiales. Entre ellos, figuran el predio Los Aranales, en Cartagena; una megamansión en Itagüí y la hacienda La Europa, en Bolívar.

La residencia de Medellín será destinada al comandante general del Gaula, brigadier general Stick Amaral Reyes Monsalve. El oficial es profesional en Ciencias Militares, especialista en Administración de Recursos Militares y ha complementado su formación con cursos de capacitación en el exterior.

Otro de los inmuebles entregados corresponde a la seccional Norte de Santander. Se trata de una propiedad de 3.500 metros cuadrados, que perteneció al narcotraficante Henry Carrillo Ramírez, alias "Barriga", capturado en agosto de 2017 y posteriormente extraditado a Estados Unidos por el envío de cargamentos de cocaína. El procesado intentó evitar la extradición solicitando acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero su petición fue rechazada.

La administración de esta propiedad estará a cargo del mayor Jair Antonio Parra Jaimes, comandante del Gaula en Norte de Santander. Con estas entregas, las autoridades buscan convertir antiguos símbolos del poder del narcotráfico en centros de operación para enfrentar el secuestro y la extorsión, fortaleciendo la presencia institucional y la capacidad operativa del Gaula en distintas regiones del país.

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