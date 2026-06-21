De la Espriella gana la Presidencia de Colombia: un outsider llega a la Casa de Nariño por un estrecho margen de votos

El abogado junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo obtuvieron la victoria con una diferencia de 248 mil votos, según el precoteo que será escrutado

En una jornada electoral que modificó el mapa político tradicional del país y la más reñida en décadas, el candidato Abelardo de la Espriella alcanzó la de la República de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta electoral. Con este resultado, el aspirante por el movimiento Defensores de la Patria se prepara para asumir la jefatura de Estado para el período 2026-2030, acompañado como su fórmula vicepresidencial al exministro y académico José Manuel Restrepo Abondano.

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El estrecho margen de menos de 250 mil votos con los que se impuso frente a Iván Cepeda, el candidato de izquierda avalado por el Pacto Histórico, dio pie para que el Presidente de la República, quien no ha disimulado su apoyo a Cepeda como el continuador de su proyecto político, no aceptara el resultado del pre-conteo y pidiera esperar al escrutinio final que se conocerá en dos días.

Aunque hace cuatro años cuando le ganó al ingeniero Rodolfo Hernández también por un margen pequeño del 3% aceptó el resultado y proclamó la victoria la misma noche, esta vez, cuando su candidato no logró remontar el resultado de la primera vuelta y fue derrotado, el Presidente sembró un manto de duda sobre la Registraduría.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Abelardo De la Espriella, quien, a diferencia de Iván Cepeda, un político profesional con experiencia como congresista, inscribió ante el Consejo Nacional electoral su movimiento Firmes por Colombia hace ocho meses, logró su candidatura presidencial gracias al aval de 4.5 millones de firmas.

Inició así una campaña de menos de 5 meses en la que pasó de ser un desconocido en el ámbito nacional a lograr la Presidencia de Colombia con un movimiento respaldado por un exitoso marketing publicitario alrededor del símbolo del tigre y un discurso construido sobre la anti-política, la seguridad, la lucha contra la corrupción y un sentimiento patriótico.

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Escogió como fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo Abondano, un economista y académico que rectoría de la Escuela la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) para pelear junto a De la Espriella por la Presidencia de Colombia.

Masiva participación electoral

Fueron más de 25 millones de colombianos los que salieron a votar a las urnas, más que votaciones anteriores y Abelardo de la Espriella se convierte en el Presidente con más votación obtenida, al lograr casi 13 millones de votos.

La estrecha diferencia que muestra un país completamente dividido por mitades le plantea al ganador la necesidad de revisar muchas de sus posiciones radicales frente a la oposición para lograr unificar al país. El resultado electoral le plantea igualmente revisar resultados del gobierno Petro para darle continuidad a realizaciones que las urnas le mostraron son apoyadas por al menos la mitad del país.

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A este hecho se suma la realidad del Congreso de Colombia en el que la oposición y el Pacto Histórico en particular cuenta con una importante bancada de 26 senadores y 37 representantes a la Cámara, lograda en las elecciones legislativas de marzo pasado.

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