Así funcionará la plataforma que reportará irregularidades en tiempo real en las elecciones presidenciales

Más de 370.000 testigos electorales contarán con la aplicación Comitium en Línea para registrar si hay irregularidades y enviar información en tiempo real al CNE

El próximo 21 de junio los colombianos acudirán a las urnas para elegir presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Durante la jornada, miles de testigos electorales de los diferentes partidos y movimientos políticos tendrán la misión de vigilar el proceso y contribuir a la transparencia de la elección.

Para fortalecer esa labor, el Consejo Nacional Electoral (CNE) contará con una plataforma tecnológica que permitirá reportar en tiempo real cualquier situación irregular detectada en los puestos de votación. La herramienta fue desarrollada por la Unión Temporal Actores Electorales 2026, contratista que recibió de la Registraduría Nacional un contrato por 384.000 millones de pesos para la implementación y operación del sistema. El representante y vocero de la Unión se llama Mauricio Llanos.

La aplicación, denominada Comitium en Línea, estará disponible tanto en teléfonos móviles como en computadores. A través de ella, los testigos electorales podrán registrar y transmitir información directamente desde las mesas de votación, facilitando la comunicación con las autoridades electorales y con las campañas políticas que representan.

Entre sus principales funciones se encuentra la captura y envío en tiempo real de fotografías del formulario E-14, documento fundamental para el proceso de escrutinio. Además, permite reportar observaciones, novedades e irregularidades detectadas durante la jornada electoral, las cuales serán recibidas por el CNE para su evaluación y eventual actuación.

La plataforma tendrá un alcance nacional. Según las cifras previstas para la jornada, cerca de 373.612 testigos electorales estarán desplegados en aproximadamente 125.000 mesas de votación en todo el país. El sistema también fue diseñado para operar en zonas con baja conectividad, incorporando mecanismos que permiten mantener la recolección de información, incluso en lugares donde la señal de internet es limitada o inexistente.

Detrás de la Unión Temporal Actores Electorales 2026 se encuentran las compañías LinkTic S.A.S. y BexTechnology S.A.S.

LinkTic fue fundada por los empresarios colombianos Fernán Ocampo González y Alejandro Posada. La empresa inició operaciones en agosto de 2005 y se ha consolidado como una de las compañías de desarrollo de software y soluciones tecnológicas más relevantes del país. Actualmente, su representante legal es Alejandro Posada Zuluaga.

Por su parte, BexTechnology, que participa con el 5 % de la unión temporal, es representada legalmente por Héctor Martín Rodríguez Acevedo. Constituida en 2008, la compañía desarrolla actividades relacionadas con consultoría informática, diseño y desarrollo de sistemas tecnológicos y comercialización de equipos de cómputo.

Con la puesta en marcha de Comitium en Línea, las autoridades electorales buscan fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de la jornada, aportando herramientas tecnológicas que contribuyan a la transparencia y legitimidad del proceso presidencial.

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