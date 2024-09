De dónde va a sacar Petro la plata para cumplir lo que promete en la Reforma a la salud

Con la Academia Nacional de medicina a la cabeza, 21 organizaciones tienen una propuesta para no repetir errores pasados, que esperan que esta vez Petro escuche

El ginecólogo Herman Redondo Gómez no solo ha ejercido como médico, sino que ha ocupado distintos cargos en la administración de la salud a nivel distrital y nacional en juntas directivas de hospitales y de EPS, es decir, conoce el sistema desde los distintos ángulos.

Su experiencia lo ha llevado a presidir la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Medicina y también se ha desempeñado como Magistrado del Tribunal de Ética Médica de Bogotá y Cundinamarca. Presenció desde la primera línea el naufragio de la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro, cuyo pecado principal fue el de no contar con un respaldo económico para echarla a andar.

Ahora, lleva meses buscando consensos para encontrar una propuesta que no destruya las bondades de un sistema construido con la Ley 100 y ajustado con la Ley Estatutaria de salud del gobierno Santos, pero que no sea complaciente con el status quo de aquellos sectores que no quieren que nada cambie.

Sin duda es mucho lo que hay para ajustar y el Doctor Herman Redondo Gómez ha invertido horas en pacientes intercambios de ideas para construir un consenso entre 21 organizaciones médicas convocadas por la Academia Nacional de Medicina y avanzar en una reforma necesaria, pero que no atropelle ni repite los errores del pasado. En esta conversación con Juan Manuel Ospina habla de los 4 puntos sobre los cuales se ha construido un consenso.

¿En que consiste esta propuesta que puede ser la tabla de salvación para lograr los ajustes que el sistema de salud necesita?

