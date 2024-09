La teoría que afirma que Richard Ríos sería un hijo no reconocido de Shakira ¿Tiene sentido?

.Publicidad.

Esta semana que las redes sociales se llenaron de rumores que asegurarían que Shakira está embarazada por tercera vez, reflotó una historia con base a la cuál hace algunos meses se habría afirmado que la barranquillera durante su relación con Osvaldo Ríos habría tenido un hijo. Para algunos, se trataría de Richard Ríos, el goleador de la Selección Colombia.

Los rumores comenzaron cuando, en un programa de entretenimiento, Osvaldo Ríos reveló detalles del romance que tuvo hace años con Shakira, cuando él tenía 37 años y ella sólo 20. Época en que la emergente cantante le dedicó varias de sus canciones más sentidas, pero el actor, quien era uno de los galanes más codiciados de aquella época, se habría comportado muy mal. De acuerdo a lo que él mismo reconoce en la actualidad.

"La custodia la asumió su padre, pero todo fue bajo reserva y el actor lo quiso tener oculto lejos de las cámaras, se lo dio a cuidar a una familia colombiana en un municipio que se llama Repelón y queda en el departamento del Atlántico allí hizo sus primeros entrenamientos en el fútbol, Richard hereda de su madre Shakira el movimiento de caderas por eso es el mejor driblando con su movimiento de cintura, como dice la canción las caderas no mienten”, se lee en un video de TikTok que se ha hecho muy viral y contiene datos que podrían servir para reafirmar la teoría.

El video ha desatado todo tipo de teorías, pero a decir verdad la mayoría son bastante disparatadas o están basadas en información que no sería posible confirmar. Además, no es la primera vez que salen historias sobre algún hijo no reconocido de Shakira.

Hace años apareció un hombre llamado Pedro, quien afirmó en varios medios de comunicación que sería el hijo de Shakira y otro actor llamado Santiago Alarcón, recordado por su participación en El man es Germán y ahora actor de la serie de Netflix La primera vez.

Entonces el propio Alarcón salió muy ofendido a refutar estas versiones y aunque Shakira no se pronunció al respecto, personas de su equipo de trabajo si evidenciaron que la intérprete de "Ojos así" o "Puntería" habría recibido con mucho enojo la noticia.