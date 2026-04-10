Guillermo Pajón, el paisa que revolucionó el mundo de los eventos con su Feria de las 2 Ruedas

Guillermo Pajón pasó de vender repuestos a crear la Feria de las 2 Ruedas, hoy referente global con presencia de más de 45 países

Ser pionero en un país como Colombia nunca ha sido tarea fácil. Las barreras suelen ser altas y los caminos, inciertos. Aun así, hay quienes deciden arriesgarse y romper el molde. Ese es el caso de Guillermo Pajón, un paisa inquieto, persistente y decidido, que convirtió los rechazos en impulso para crear uno de los eventos más importantes del mundo de las motos: la Feria de las 2 Ruedas.

Su historia no empezó en grandes escenarios, sino desde muy joven, cuando hizo parte de los Boy Scouts, donde comenzó a forjar ese liderazgo que más adelante marcaría su camino. Aunque en algún momento esa ruta pareció diluirse, nunca dejó de prepararse. Estudió tecnología en análisis de sistemas y se graduó como administrador de empresas, una base que le permitió moverse con soltura en distintos sectores.

Guillermo Pajón también ha buscado impulsar la seguridad víal por medio de sus ferias.

Su vida laboral comenzó en una empresa de confecciones, pero pronto dio el salto al mundo automotriz, trabajando en una compañía de repuestos. Allí duró cerca de un año, tiempo suficiente para entender el negocio y comenzar a tejer relaciones. Ese conocimiento lo llevó a emprender con su propio negocio de autopartes, donde consolidó contactos clave, incluso dentro de Asopartes.

Fue precisamente en ese entorno donde comenzó a dejar huella. En los años 90 estuvo detrás de la creación de la Feria Autopartes, un evento que lideró durante 21 años y que lo posicionó como un referente del sector. Su crecimiento fue tal que llegó a ser presidente de Asopartes y miembro de su junta directiva.

Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 2004. Decidió dejar atrás el mundo de los repuestos para apostarle a un nuevo proyecto con su empresa Prisma. Dos años después, y apoyado en su experiencia en el sector automotor, dio vida a la primera edición de la Feria de las 2 Ruedas.

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El camino no fue fácil. Tocó las puertas de escenarios como Corferias y de Fenalco, pero no encontró el respaldo esperado. Lejos de rendirse, decidió arrancar con lo que tenía: un solo pabellón. Con el paso de los años, ese pequeño inicio se transformó en un evento que hoy ocupa la totalidad de Plaza Mayor en Medellín, pasando de 80 stands a cerca de 550.

Actualmente, la Feria de las 2 Ruedas reúne participantes de más de 45 países y se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del mundo en su categoría, incluso con ediciones en Bogotá. Lo que empezó como una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en un referente global.

Turismo, la otra apuesta de Guillermo Pajón, creador de la Feria de las 2 Ruedas

Más allá del éxito de su feria, Guillermo Pajón ha llevado su visión a otros campos a través de su empresa Prisma. Uno de ellos es el turismo responsable, especialmente en el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y eventos), donde ha buscado promover prácticas sostenibles dentro de la industria.

Su enfoque apunta a optimizar el uso de los recursos naturales y reducir la generación de residuos en eventos masivos, incluyendo la misma Feria de las 2 Ruedas. Además, impulsa la economía local mediante la compra de productos y servicios en las regiones donde se desarrollan sus actividades, generando un impacto más allá del evento en sí.

También ha puesto énfasis en el apoyo a la cultura local y en la promoción de un turismo más consciente, alineado con las nuevas tendencias globales. Aunque su pasión por las motos sigue intacta, hoy su rol ha evolucionado: es un gestor, un impulsor de ideas y un puente para que otros sectores encuentren visibilidad.

Guillermo Pajón no se detiene. Su historia es la de alguien que entendió que el éxito no siempre llega de inmediato, pero que con persistencia puede construirse desde cero. Un líder que, desde Antioquia, logró poner a Colombia en el mapa mundial de la industria de las dos ruedas.

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