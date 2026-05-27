El genio español que maneja uno de los negocios más poderosos de publicidad en Colombia

Pablo Izquierdo pasó por Sony y Amazon antes de aterrizar en Bogotá para dirigir una de las agencias de publicidad más influyentes del país

A Pablo Izquierdo no le obsesionan los cargos con nombres rimbombantes. Sabe, con la lucidez de quien ha vivido en varios países, que los títulos van y vienen y que, al final del día, la gente te recuerda más por cómo la hiciste sentir que por el tamaño de una tarjeta de presentación. Hoy, este español mueve los hilos de Havas Group Colombia, uno de los gigantes globales de la publicidad y las comunicaciones.

Sin embargo, antes de sentarse en el despacho principal del Havas Village en Bogotá y comandar un ecosistema integrado de creatividad, data y medios, Pablo tuvo que aprender a domar el síndrome del impostor y entender que, en el negocio de las ideas, quien corre demasiado rápido suele estrellarse antes de llegar a la meta.

El inconformismo que nació en las aulas de Málaga

El chip de liderazgo de Pablo no se activó gracias a un manual corporativo. Se encendió por pura curiosidad durante su época universitaria en España. Cuando la publicidad digital todavía era un terreno casi inexplorado y apenas existían algunos portales en internet, él, junto a varios compañeros y un profesor que terminó convirtiéndose en su mentor, se atrevió a organizar el primer congreso de publicidad interactiva de la Universidad de Málaga.

Ese deseo de ir un paso más allá del currículo tradicional terminó marcando el rumbo de su carrera. Se convirtió en un inconformista profesional. Pasó por el área de mercadeo de Sony y luego dio el salto a las ligas comerciales de Amazon, vendiendo las primeras soluciones publicitarias que la tecnológica lanzaba en España.

Durante mucho tiempo pensó que su vida estaría ligada exclusivamente al área comercial. Pero hace doce años el dinamismo y la visión integral de Havas terminaron seduciéndolo. Desde un rol regional en Miami empezó a entender el negocio en 360 grados, preparándose, sin saberlo, para el verdadero desafío: asumir las riendas de una operación nacional.

El arte de crecer bien y el reto de liderar en Colombia

En una industria donde la ansiedad por ascender rápidamente termina quemando profesionales a gran velocidad, Izquierdo defiende una tesis completamente distinta: crecer al ritmo adecuado. Para el CEO de Havas Colombia, pasar de una etapa a otra sin haber madurado las competencias necesarias es uno de los errores más comunes del mercado actual.

“Cuando te cambias de rol tienes que sufrir durante una temporada. Tienes que pasar por ese momento en el que dices: ‘me equivoqué’ o ‘¿qué hago aquí?’. El problema es crecer a una velocidad que no te deje tiempo de encontrar esa madurez donde realmente te sientes seguro de lo que haces”, reflexiona.

Esa misma filosofía la aplicó cuando llegó a Colombia. Tras una breve “luna de miel”, se encontró con las complejidades de un mercado que exige un picante diferente. Su estrategia no fue la del jefe autoritario que grita órdenes desde la distancia. Por el contrario, entendió que una tempestad no se supera solo resistiendo el golpe, sino construyendo un equipo donde cada persona sepa exactamente cuál es su rol.

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Por eso, durante estos años en el país, una de sus principales obsesiones ha sido rodearse de gente que no solo sea técnicamente brillante, sino que también comparta una misma visión de negocio.

Romper el bucle: el reto de innovar en Colombia

Para Pablo, Colombia es un mercado fascinante, aunque considera que su evolución sigue siendo más pausada que la de plazas como México o Argentina. Cree que aún existen paradigmas difíciles de romper y una resistencia estructural que impide avanzar más rápido en algunos aspectos de la industria.

Es ahí donde Havas ha querido acelerar. Aunque Izquierdo es tajante con una palabra que, según él, el mercado ha desgastado demasiado: innovación.

“Cada cliente tiene una definición distinta de innovación. Pero implementarla exige atreverse a hacer cosas diferentes y, sobre todo, atreverse a equivocarse”, afirma.

Para él, los clientes más valiosos no son necesariamente los que manejan los presupuestos más grandes, sino aquellos que tienen la honestidad de sentarse a mantener conversaciones difíciles y el coraje suficiente para entender un error como parte del aprendizaje.

Con el ritmo frenético que implica dirigir una operación multiplataforma y multimedio, Pablo aplica tres reglas de oro para no perder el norte: identificar los problemas reales para aislarse del ruido corporativo, confiar en el instinto cuando las cosas están claras y mantener siempre los pies sobre la tierra.

Hoy, completamente adaptado a la cultura local, confiesa que un buen ajiaco en un día frío de Bogotá le cambia el ánimo a cualquiera, Izquierdo ya no se ve como un ejecutivo extranjero de paso. Su intención es echar raíces en Colombia mientras sigue transformando el mindset de Havas para afrontar los retos del futuro.

Su paso por Entre Líderes deja una idea clara: el liderazgo más duradero no es el que se impone desde un organigrama, sino el que se construye todos los días con paciencia, estrategia y empatía. Porque, al final, las personas siempre terminan importando mucho más que las corporaciones.

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