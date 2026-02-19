- Cómo David Vélez y su NuBank desplazaron al Banco de Bogotá del top 5 con más cuentas de ahorro

Con más de 4 millones de clientes y $5,6 billones en ahorros, el neobanco digital fundado por el joven empresario paisa ya pisa fuerte entre los gigantes financieros

El panorama bancario en Colombia ha experimentado una transformación histórica este febrero de 2026, consolidada por la entrada de NuBank al grupo de los cinco líderes en ahorro depositado en el país. Gracias a una agresiva estrategia de altos intereses en sus productos de ahorro, el neobanco fundado por David Vélez en Brasil en 2013 ha logrado captar a más de 4 millones de clientes en Colombia y alcanzar saldos por $5,6 billones, convirtiéndose en la única entidad puramente digital dentro de un escalafón dominado históricamente por instituciones tradicionales.

Con una participación del 5,75 % en el mercado de ahorros, NuBank ha logrado desplazar de las primeras cinco posiciones al Banco de Bogotá, situándose por debajo de gigantes como Bancolombia, que mantiene el 44,64 % del mercado, seguido por Davivienda, BBVA Colombia y Banco Caja Social. Aunque la entidad aún no figura entre los cinco bancos con mayores utilidades en Colombia —donde lideran Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá—, sí ha logrado ser el único banco puramente digital dentro del top 10, gracias a su modelo operativo 100 % digital y sin sucursales físicas que le ha permitido reducir drásticamente los costos de servicios financieros y ofrecer rentabilidades superiores en CDTs y cuentas de alto rendimiento.

Este crecimiento acelerado ha forzado a la banca convencional a agilizar sus procesos de digitalización y a mejorar sus condiciones comerciales para competir en un sector que solía ser poco dinámico. Cabe destacar que el ritmo de expansión en Colombia ha sido incluso superior al de Brasil, ya que en el territorio colombiano solo se requirieron cuatro años para alcanzar los 4 millones de usuarios, una cifra que en su mercado de origen tomó seis años.

A nivel regional, la compañía ya suma 127 millones de clientes entre Brasil, México y Colombia, reportando una rentabilidad cercana a los USD 800 millones al cierre del tercer trimestre de 2025. Ante este éxito, NuBank ha iniciado su incursión en el mercado estadounidense tras recibir, el pasado 29 de enero, la aprobación condicional para constituir un banco nacional en dicho país. Con una inversión inicial de 500 millones de dólares y un equipo de 150 personas bajo el liderazgo de la cofundadora Cristina Junqueira, la entidad busca consolidar su presencia en un mercado que representa la mitad del sistema financiero mundial.

Le podría interesar: El Banco de Bogotá la joya de la corona del Grupo Aval tomará aún más fuerza con una sorprendente movida

Anuncios.

Anuncios..