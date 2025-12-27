- ¿Dónde y qué estudiaron las seis personas más ricas de Colombia? Estas son las carreras detrás de su éxito

Antes de liderar bancos, holdings y multinacionales, los seis colombianos más ricos pasaron por universidades clave en Colombia y el exterior.

¿Alguna vez se ha preguntado qué estudiaron las personas que hoy concentran las mayores fortunas del país? Más allá de los negocios, las cifras y los apellidos conocidos, todos pasaron primero por aulas universitarias, tomaron decisiones académicas y eligieron carreras profesionales que marcaron su vida profesional.

Según el más reciente listado de multimillonarios de Forbes 2025, seis colombianos figuran entre las 3.028 personas más ricas del mundo. Cinco hombres y una mujer, tres de ellos pertenecientes a una misma familia, concentran fortunas construidas en sectores como la banca, la tecnología, la industria cervecera y las inversiones globales. Estos son sus estudios y las universidades donde se formaron.

Jaime Gilinski

El hombre más rico de Colombia es Jaime Gilinski, con una fortuna superior a los US$10.700 millones. Su formación académica se dio en Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Industrial en el Instituto de Tecnología de Georgia en 1978. Posteriormente cursó una Maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Escuela de Negocios de Harvard, que finalizó en 1980.

Antes de consolidar su imperio financiero, Gilinski trabajó en la división de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley. Su carrera profesional estuvo marcada por operaciones corporativas y bancarias de gran escala, que luego replicó en América Latina a través de entidades financieras y conglomerados empresariales.

David Vélez

En el segundo lugar aparece David Vélez, fundador y CEO de Nubank, con una fortuna cercana a los US$10.100 millones. Nacido en Medellín, Vélez estudió Ciencias e Ingeniería de la Administración en la Universidad de Stanford, donde también obtuvo una Maestría en Administración de Empresas.

Su paso por la banca de inversión y el capital privado antecedió la creación de Nubank en 2013, fintech que hoy es la más grande de América Latina. Antes de emprender, trabajó en firmas como Morgan Stanley, General Atlantic y Sequoia Capital.

Luis Carlos Sarmiento Angulo

El tercer lugar lo ocupa Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval, con una fortuna estimada en US$7.900 millones. Su formación fue en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia.

Tras graduarse, comenzó su carrera en el sector de la construcción. Desde una pequeña oficina en el centro de Bogotá inició su actividad profesional, mientras invertía en bienes raíces, lo que más tarde lo llevó al sector financiero con la adquisición de bancos en la década de los setenta.

Beatriz Dávila de Santo Domingo

La mujer más rica de Colombia es Beatriz Dávila de Santo Domingo, con una fortuna superior a los US$3.500 millones. Nacida en Santa Marta, estudió Arte y Decoración en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.

Su formación artística marcó una trayectoria paralela al mundo empresarial, impulsando proyectos culturales y educativos. Es viuda de Julio Mario Santo Domingo y posee una participación significativa en el holding familiar, con inversiones en la industria cervecera global.

Alejandro Santo Domingo

Alejandro Santo Domingo, con una fortuna aproximada de US$3.300 millones, estudió Historia en la Universidad de Harvard. Actualmente es director ejecutivo de Quadrant Capital Advisors y miembro del consejo directivo de Anheuser-Busch InBev.

Su perfil combina gestión empresarial, inversiones y participación en instituciones culturales, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Andrés Santo Domingo

El menor de los hermanos Santo Domingo, Andrés, cuenta con una fortuna cercana a los US$1.800 millones. Estudió Artes y Ciencias en la Universidad de Brown.

A diferencia de su hermano, mantiene un perfil más discreto. Su actividad se centra en la música, el arte y la filantropía, además de dirigir una productora discográfica desde Nueva York, ciudad donde reside.

