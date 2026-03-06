- La declaración de los predios de AngloGold Ashanti como bienes de interés público sería la estocada final a La Colosa

Los pobladores de Cajamarca sellaron el triunfo de su lucha contra la extracción de oro con la declaratoria de bien de interés publico por parte del gobierno

El Concejo Municipal de Cajamarca, en el Tolima, ha dado un paso que podría significar el final definitivo para el proyecto minero La Colosa. A principios de marzo de 2026, la corporación aprobó el Proyecto de Acuerdo 05-2026, mediante el cual se declaran bienes de utilidad pública e interés social los 33 predios adquiridos por la multinacional AngloGold Ashanti, los cuales abarcan aproximadamente 5.800 hectáreas.

La normativa, aprobada con seis votos a favor y cinco en contra, estipula que estas tierras tendrán que destinarse exclusivamente a la conservación ambiental y al desarrollo de actividades agropecuarias, invalidando así su uso minero. Para que este acuerdo quede en firme, debe ser sancionado por el alcalde Camilo Valencia, y posteriormente superar las revisiones de la Gobernación del Tolima y del Tribunal Administrativo Departamental.

La base legal del acuerdo se sustenta en la autonomía territorial, la facultad municipal para el ordenamiento del suelo y la protección del patrimonio ecológico. Esta decisión es el episodio más reciente de una larga disputa que inició a finales de los años noventa, cuando AngloGold Ashanti llegó a Cajamarca y, posteriormente, intensificó su presencia tras el anuncio del hallazgo de un gran yacimiento aurífero por parte del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe en 2007.

La empresa proyectaba desarrollar una mina a cielo abierto con inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares que duplicarían la extracción de oro en Colombia; sin embargo, el proyecto enfrentó una resistencia comunitaria sin precedentes, centrada en la protección agrícola y del agua, liderada principalmente por la comunidad local, campesinos y organizaciones ambientales. Todo culminó en 2017, cuando el 97,7 % de los votantes cajamarcunos (6.165 ciudadanos) votó en contra de la minería en una consulta popular.

Tras la consulta, y ante la falta de una "licencia social", la multinacional suspendió sus operaciones de exploración alegando fuerza mayor, a pesar de haber invertido cerca de $ 700.000 millones para 2015. Aunque en 2024 la empresa intentó retomar el proyecto, la solicitud fue denegada al encontrarse en una zona de reserva forestal.

El pasado septiembre de 2025, la ANM, en cabeza de Lina Beatriz Franco, emitió una resolución donde obliga a AngloGold Ashanti a retomar sus obligaciones contractuales y tomar una decisión sobre la continuidad del proyecto, o a enfrentar la posible caducidad de sus títulos. Una situación que ahora se complica aún más tras la votación del Concejo Municipal.

Bajo la dirección del CEO colombiano Alberto Calderón Zuleta, quien asumió el cargo en 2021, AngloGold Ashanti ha atravesado un periodo de reajuste en sus operaciones locales. La compañía, que llegó a tener tres proyectos emblemáticos en Colombia, vendió en 2023 su participación en la explotación de oro en Gramalote (San Roque) a la canadiense B2Gold. Por otra parte, la prórroga para la exploración del proyecto de cobre Quebradona, en Jericó (Antioquia), le fue denegada el año pasado, y ahora La Colosa acaba de quedar en una situación de extrema incertidumbre jurídica y territorial.

