- Buena racha de Nutresa y el banco Sudameris para meterse en petróleo

Gilinski compró el 20 % de GeoPark, liderada por el expresidente de Ecopetrol Felipe Bayón, y se volvió su mayor accionista con dos puestos en la junta directiva

Jaime Gilinski se ha convertido en el mayor accionista de la petrolera GeoPark a través de la filial Colden Investments, por medio de la cual adquirió el 20 % de las acciones y se hizo a dos puestos en la junta directiva, uno de los cuales tomará de inmediato su hijo Gabriel Gilinski, quien también preside la junta de Nutresa, una de las compañías de alimentos más grande de América Latina.

Colden Investments pagó USD 107 millones por 12.876.053 acciones ordinarias de la compañía, a USD 8,31 por acción. La operación, liderada por Jaime Gilinski y su hijo Gabriel, los coloca en el sector petrolero, el único en el que no habían incursionado hasta ahora. Con esta movida, su grupo se posiciona como uno de los más diversificados de la región.

Los Gilinski estuvieron al frente de la negociación en la que los dos grupos tuvieron como asesores a BTG Pactual (como asesor financiero exclusivo de fusiones y adquisiciones de GeoPark), Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (como asesor legal) y FGS Global (como asesor de comunicación estratégica). Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de Colden.

El mejor momento

La movida de Gilinski, cuya fortuna personal estima Forbes en USD 15.100 millones, se realiza en un momento de muy buenos resultados en sus empresas bandera. Nutresa, bajo su control desde el 27 de enero de 2025 cuando la tomó del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), tuvo ventas consolidadas en 18 países por $ 20,5 billones, 10,7 % más que en 2024, y una utilidad de $1,24 billones que creció 62,7 %.

Por su parte, el banco GNB Sudameris (también propiedad del Grupo Gilinski), fue el segundo de los que más ganaron el año pasado en Colombia, con utilidades de $1,85 billones, superando a Davivienda.

GeoPark, liderada por Felipe Bayón, sería la primera petrolera privada en producción tras la compra de Frontera Energy el pasado 30 de enero, transacción que deberá aprobarse por los accionistas de Frontera en asamblea extraordinaria el 10 de abril. Con ella espera producir 90.000 barriles por día en dos años, algo así como el 12 % de lo que produce Ecopetrol, y aumentar sus reservas 2P (probadas y probables) en 147 millones de dólares.

La capitalización de Gilinski permitirá a GeoPark, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo Gprk, consolidar su operación en Los Llanos, el Magdalena Medio y Putumayo, y ampliarla mediante adquisiciones complementarias, el aumento de la participación en los bloques existentes y el desarrollo continuo de áreas poco exploradas. En Argentina hay un gran potencial por cuenta del fracking de Vaca Muerta, donde tiene dos bloques: Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Allí cuenta con la experiencia de Bayón, que también llevó a Ecopetrol a la exitosa cuenca de Permian.

Sin embargo, las grandes perspectivas están en Venezuela, porque tras la caída de Nicolás Maduro ha cambiado el panorama del país que tiene las mayores reservas del mundo. Donald Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez han abierto las posibilidades a grandes inversiones en el alicaído sector petrolero venezolano.

Las condiciones

El acuerdo firmado con Colden Investments incluye un periodo de bloqueo de 18 meses, durante el cual la empresa no podrá vender sus acciones.

Con el 20 por ciento de participación, Colden Investments tiene derecho a nombrar a dos directores para la junta de GeoPark, compuesta por nueve miembros. Si su participación aumenta al 28 por ciento o más, podría nombrar a un tercer director.

Esta movida empresarial marca un punto en el que el Grupo Gilinski le apuesta al petróleo, uno de los pocos activos de los que había estado ausente hasta ahora.

