- Los británicos que ganaron la licitación más importante del país después del Metro de Bogotá

El presidente de ERG International para Latinoamérica, Juan Jiménez, consiguió que le otorgaran la construcción de la Concesión Estanquillo Popayán

El proyecto más importante y esperado del país después del Metro de Bogotá, la Concesión Estanquillo-Popayán, le fue entregado el pasado 5 de marzo al consorcio Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca. Respaldando al ganador aparece la compañía ERG International Group, de Reino Unido. Los británicos tienen el 90 % de la operación, y la compañía colombiana MIA Grupo Empresarial S.A.S. el otro 10 %. El proyecto dinamizará la economía del occidente del país.

La vía es una de las construcciones más esperadas porque por fin se conectará el suroccidente colombiano con la frontera del Ecuador. Se la considera como la obra de infraestructura vial más grande de Colombia, sin contar el Metro de Bogotá. El presupuesto asignado es de $8.82 billones de pesos. El proyecto que debe sacar adelante la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca es una carretera de 252 kilómetros, con 14 túneles, 125 puentes y 62 kilómetros de doble calzada.

La financiación del presupuesto se ha definido así: 97 % lo dará el Estado y el 3 % restante vendrá de los peajes. Según el presidente Gustavo Petro, en esa zona las poblaciones han sido fuertemente golpeadas por la violencia y no es recomendable poner varios peajes. No obstante, los británicos quieren sacar adelante la vía.

ERG International se fundó en los años 60 en Turquía; no obstante, la organización se mudó a Gran Bretaña. A nivel internacional hoy los dirige Sani Erbilgin, quien es hijo del fundador original de la compañía. El grupo tiene cerca de 9 mil empleados y sus inversiones se acercan a los 4.000 millones de dólares en proyectos por todo el mundo.

En América Latina, Juan Jiménez dirige ERG International es dirigida por Juan Jiménez, que además se encargará de la renovación del estadio de fútbol Nemesio Camacho el Campín. En Colombia, ERG International tiene en la mira corredores ferroviarios en el Pacífico, la línea férrea La Dorada-Santa Marta, la ampliación del aeropuerto El Dorado y la construcción del nuevo aeropuerto de Bayunca, en Cartagena.

