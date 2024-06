Daniel Samper Pizano se "burló" de un famoso escritor LGTBIQ+ por usar lenguaje inclusivo y él respondió

.Publicidad.

En su última columna para Cambio y Los Danieles, el celebre escritor Daniel Samper Pizano incluyó una puya directa contra su colega Giuseppe Caputo. ¿La razón? Burlarse de un comunicado privado difundido por Caputo en el que había frases como "queridos postulantes", que estaban conjugados de esa manera, con la letra x.

El escrito era una carta que Caputo escribía las personas que por exceso de cupo no habían podido ser incluidas, era su forma amable e inclusiva de explicarles que no formarían parte. La teoría de Caputo, de acuerdo a la respuesta que luego compartió en sus redes sociales, que también fue publicada por el portal Cerosetenta de la Universidad de los Andes, es que uno de los postulantes que no estaba muy contento con el comunicado y tenía algún nivel de cercanía con Samper Pizano, le envío el texto.

De acuerdo a la respuesta de Caputo, llamada 'Abrir la lengua' y que también fue publicada por la revista Cambio, él no tiene ningún problema con que Samper Pizano haya ventilado públicamente un comunicado privado. Según explica el novelista, el problema es otro.

"Me reiría —haría gala del humor que me caracteriza, tal y como dice Daniel—, si no fuera por el desconcierto —no: el miedo— que me provoca la idea subterránea de su mensaje: que el instituto público donde trabajo desde el 2018, dedicado a pensar la lengua en todas sus dimensiones políticas, históricas y sociales, deba vigilar el uso político que hacemos las profesoras de nuestra lengua en los correos cotidianos y respetuosos que enviamos".

Además, Caputo explica que el Instituto Caro y Cuervo, que es el lugar al que hace referencia en el texto, ha trabajado por años con personas trans y no binarias en proyectos de escritura comunitaria y que también han sido recurrentes participantes de sus programas.

"Esa equis que menciona Daniel —esa equis que rechaza Daniel y que yo ya tengo tan profundamente internalizada y asumida, para nada es forzada— es, entre muchas cosas, el reconocimiento de todas las personas que buscan abrir el lenguaje para que así mismo se abra la vida. Esa idea tiñe mi propio proyecto de escritura, mucho más allá de la equis, y tiñe el espíritu de nuestro programa. Allí una poética propia y la propia poética de nuestros talleres: abrir la lengua para abrir la vida", concluye Caputo a pocas frases de terminar su respuesta.

Giuseppe Caputo es un poeta y escritor colombiano, egresado de la Universidad de New York y la Universidad de Iowa. Es escritor de las novelas Un mundo huérfano, Estrella madre y Se va un hombre; también varias colecciones de poesía y ha sido columnista del diario El Tiempo.